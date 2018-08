Video: Chiquis Rivera expone lo sucias que son las mujeres en los baños

La cantante también revela su peor miedo en los baños

Chiquis Rivera es una de las famosas más activas en las redes sociales. Para la intérprete de “La Malquerida”, sus seguidores son lo que la motivan para seguir adelante y ella muestra su aprecio hacia ellos compartiendo momentos íntimos de su vida personal.

En una de sus Stories en Instagram, la prometida de Lorenzo Méndez reveló una de las creencias que tiene sobre el inodoro y es que no le gusta que la tapa se quede arriba.

“Ustedes díganme, ¿estoy loca? Algo que más me molesta ver la tapadora del inodoro hacia arriba y que se quede así“, preguntó la famosa. “Soy muy particular con eso porque siento que las bendiciones se nos va, no se a donde, pero se nos van”.

Pero las referencias a los baños no terminó ahí ya que Chiquis estuvo dentro de uno público y se enojó con lo sucio que estaban las instalaciones.

“La verdad no entiendo porque son tan sucias las mujeres. No le bajan al baño. ¿Los baños de los hombres son así? ¡Mira eso! ¡Chicas, por favor! Sean amables“, dijo.