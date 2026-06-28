¿No tienes 40 créditos del Seguro Social? Esto es lo que pasará con tu jubilación

Millones de trabajadores en Estados Unidos reciben pagos del Seguro Social al jubilarse, pero acceder a ese beneficio no es automático. Además de cumplir con la edad mínima para solicitarlo, es necesario reunir un número específico de créditos laborales.

No alcanzarlos puede significar quedarse sin el beneficio de jubilación.

¿Qué son los créditos del Seguro Social?

El Seguro Social se financia principalmente con los impuestos que pagan los trabajadores, tanto de tiempo completo como de medio tiempo.

Para determinar quién puede acceder a una pensión por jubilación, la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) utiliza un sistema de créditos laborales, anteriormente conocidos como ‘trimestres de cobertura’.

Para obtener los beneficios de jubilación es necesario acumular 40 créditos.

Durante 2026, los trabajadores obtienen un crédito por cada $1,890 de ingresos sujetos al Seguro Social.

Sin embargo, la ley establece un límite de cuatro créditos por año, por lo que basta con generar $7,560 durante el año para alcanzar el máximo permitido.

¿Cuánto tiempo se necesita para conseguir los 40 créditos?

Como solo es posible obtener cuatro créditos por año, la mayoría de las personas necesita al menos 10 años para reunir los 40 créditos requeridos.

No obstante, esos 10 años no tienen que ser consecutivos. Tampoco es obligatorio trabajar durante todo el año. Lo único que importa es alcanzar el ingreso necesario para obtener los cuatro créditos anuales.

Por ejemplo, si una persona gana $7,560 en unas cuantas semanas o incluso en pocos días durante 2026, recibirá igualmente los cuatro créditos correspondientes a ese año.

¿Qué ocurre si no alcanzas los 40 créditos?

No reunir los 40 créditos tiene una consecuencia importante: no será posible recibir los beneficios de jubilación del Seguro Social.

La SSA aplica este requisito de forma estricta. Incluso si una persona se queda a solo un crédito de la meta, no podrá cobrar una pensión de jubilación con base en su propio historial laboral.

Por ello, la agencia recomienda revisar periódicamente el historial de ingresos mediante una cuenta personal en mySocialSecurity, disponible en ssa.gov, para verificar que los créditos se estén registrando correctamente.

Aun sin 40 créditos, todavía podrías acceder a otros beneficios

No cumplir con el requisito para la jubilación no significa necesariamente quedar excluido de todos los programas del Seguro Social.

Por ejemplo, los beneficios por discapacidad pueden obtenerse con menos créditos, dependiendo de la edad del solicitante.

Si la persona tiene menos de 24 años, generalmente necesita seis créditos obtenidos durante los tres años previos al inicio de la discapacidad.

En cambio, quienes tienen 31 años o más normalmente deben haber acumulado al menos 20 créditos durante los 10 años inmediatamente anteriores a quedar discapacitados.

Asimismo, los cónyuges sobrevivientes y los hijos también podrían tener derecho a recibir beneficios para sobrevivientes, incluso si el trabajador fallecido todavía no había alcanzado los 40 créditos, ya que la elegibilidad depende de su edad y de otras condiciones establecidas por la SSA.

La edad también es un requisito

Además de reunir los 40 créditos, quienes desean cobrar el Seguro Social por jubilación deben tener al menos 62 años, que es la edad mínima para solicitar el beneficio, aunque hacerlo antes de la edad plena de jubilación implica recibir pagos mensuales reducidos.

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