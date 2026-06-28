FDA retira del mercado más de 900,000 frascos de medicamentos para el corazón y los riñones

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) anunció el retiro del mercado de más de 944,000 frascos de dos medicamentos de venta con receta utilizados para tratar enfermedades cardíacas y renales, después de detectarse la posible presencia de material extraño en algunos envases.

El retiro afecta a los medicamentos Corlanor (ivabradina) y Sensipar (cinacalcet), distribuidos en todo Estados Unidos por la farmacéutica Amgen. La medida fue publicada por la FDA como parte de sus acciones de vigilancia para proteger a los pacientes.

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Qué medicamentos están incluidos

Según la información difundida por la FDA, el retiro involucra diferentes lotes de:

Corlanor (ivabradina) de 5 mg y 7.5 mg.

Sensipar (cinacalcet) de 30 mg y 60 mg.

En total, el retiro alcanza 944,142 frascos distribuidos en farmacias y otros puntos de venta del país. La causa reportada es la presencia de una sustancia extraña en algunos envases y desviaciones detectadas durante los controles de calidad de fabricación.

¿Para qué se usan estos medicamentos?

Corlanor se receta principalmente para algunos pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, con el objetivo de reducir el riesgo de hospitalización.

Sensipar, por su parte, se utiliza para tratar trastornos relacionados con la enfermedad renal crónica, especialmente el hiperparatiroidismo secundario en personas que reciben diálisis.

Qué deben hacer los pacientes

Las autoridades sanitarias recomiendan no suspender el tratamiento por cuenta propia. Interrumpir estos medicamentos de forma repentina podría representar un riesgo mayor que el propio retiro.

Si el medicamento que tienes en casa coincide con alguno de los lotes afectados, lo más recomendable es:

Revisar el número de lote en el envase.

Comunicarse con la farmacia donde fue adquirido.

Consultar con el médico tratante antes de hacer cualquier cambio en el tratamiento.

Solicitar un reemplazo si corresponde.

La FDA recuerda que los retiros de medicamentos son medidas preventivas destinadas a reducir riesgos para los pacientes y no significan necesariamente que todas las unidades presenten el problema detectado.

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