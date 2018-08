Sebastián Rulli calla bocas a quienes critican su barba blanca con contundente mensaje

Mírenme a los ojos..Este soy Yo! Con o sin barba; blanca decolorada o de mi color natural. La mirada es el reflejo del alma , ahí está mi esencia. La vejez en cambio no se mide por el color del cabello o las arrugas ,si no por la forma en que se vive. Hay gente que tiene muchos años y es más joven que muchos de menos edad. Las apariencias son solo eso. Dejen de vivir para cumplir con las expectativas ajenas . Disfruten de su presente, ámense . Nadie los conoce mejor que ustedes mismos como para consentirse y luchar por sus propios sueños. No permitan que la amargura de otros afecte su autoestima . Ríanse y respondan con amor y una sonrisa. Es el mejor remedio contra lo negativo. No dejen que nada ni nadie les impida ser felices. Maduren con dignidad y sabiduría. La experiencia es lo único que no se compra ni se hereda. Vivan al máximo sus placeres, sus locuras, sus sueños sin afectar al prójimo obviamente!!🙏. En resumen: “Sean felices!!” Se los dedico a todos aquellos que se divirtieron conmigo y mi barba Blanca🎅 y por qué no?, también a todos los que me bullearon, esperando que les llegue mi mensaje hasta lo más profundo de sus corazones.🙌❤️🤟🎅🤪 #avivirconamor #behappy #nobullying #barbablanca #locolindo

