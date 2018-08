Abuela todavía no cree en su suerte con un “raspadito” de la lotería

Una enfermera jubilada de Baltimore aún sigue aturdida con sus $100 mil dólares de premio

Cuando salió con su hijo la semana pasada, una mujer de Baltimore de 88 años de edad se detuvo en una gasolinera para comprar un raspadito de lotería simplemente porque sintió que era el momento adecuado para hacerlo.

Esa visita y esa compra específica de un raspadito de la lotería Willy Wonka Golden de Maryland, la convirtieron en la cuarta ganadora del premio mayor de $100,000 dólares del juego. La enfermera jubilada está igual de sorprendida y agradecida.

“Miré el boleto por unos momentos y luego se lo entregué a mi hijo”, dijo la ganadora a los funcionarios de la Lotería de Maryland. “Quería que me dijera que no estaba viendo visiones. Él tampoco lo creía, así que le pidió al empleado que lo verificara”. El empleado lo hizo y confirmó el premio mayor.

La madre de cuatro hijos y abuela, del oeste de Baltimore, considera que su suerte en la lotería es una bendición. “Todo ese día, y todos los días desde entonces, simplemente no sabía qué hacer”. Ella juega boletos instantáneos de lotería varias veces a la semana, pero nunca con resultados como este. “No me refiero al papeleo de la lotería, mi hijo me enseñó todo eso. Pero cuando pienso en todo ese dinero, estoy desconcertada”.

Pagar cuentas y poner sonrisas en los rostros de sus nietos llevan la prioridad en su lista de intenciones para sus ganancias. También en el premio de la lotería hay un afortunado minorista de la ciudad de Baltimore. La gasolinera ubicada en 2725 Sisson Street gana un bono de $ 1,000 dólares por vender el boleto con el premio máximo de $100,000 dólares.

