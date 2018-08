Promueven uso de app “MYmta” en medio de crisis del Subway

La MTA inició una campaña para que los usuarios del sistema de transporte descarguen la aplicación para estar informados de primera mano, pero críticos piden mejoras al sistema

En medio de las obras de modernización del sistema de señalización y estaciones del Subway de Nueva York, del que dependen casi 7 millones de usuarios que diariamente que tienen que lidiar con retrasos, suspensiones de rutas y fallas en el servicio, la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) inició una intensiva campaña que pretende hacer más cómoda la experiencia de usar el sistema de transporte público.

La MTA está promocionando con bombos y platillos la aplicación MYmta, una app que los usuarios pueden descargar totalmente gratis en sus teléfonos inteligentes para recibir información exacta y precisa sobre trenes y autobuses.

A través de carteles puestos en los vagones de los cientos de trenes que se mueven por la Gran Manzana, con frases como “perzonaliza tu viaje” y “entérate de las estaciones más cercanas”, la MTA está invitando a los usuarios a aprovechar la herramienta, algo que para pasajeros como Betty Toscano, quien ya descargó la app, le ha evitado varios dolores de cabeza.

“Esto es lo mejor que pudieron haberse inventado, porque ahora yo ya sé exactamente cuánto tiempo se va a demorar un tren y si algo pasa con una línea, puedo meterme a otra estación, buscar opciones y así no pierdo tiempo yendo a ciegas”, comentó la ecuatoriana, mientras esperaba su tren en la estación de la calle 34 con Octava Avenida, en Manhattan. “Sabemos que para que el metro funcione perfectamente van a pasar muchos años, al menos con esto uno no anda tan estresado”, agregó la mujer.

El presidente de la MTA, Joseph J. Lhota, presentó la nueva aplicación como el resultado del trabajo conjunto entre esa agencia y los usuarios, pues para su implementación, fue tomada en cuenta de primera mano la experiencia de los pasajeros .

“En la Fase Uno de nuestro alcance involucramos a más de 2,000 usuarios, a través de encuestas, entrevistas individuales y conversaciones con pasajeros en los subterráneos, autobuses y vías ferroviarias durante las cuales mostramos la aplicación y documentamos sus comentarios. También probamos la aplicación con más de 1,500 empleados”, dijo el funcionario.

Lhota agregó que en la campaña de divulgación de la app, están solicitando a los neoyorquinos que prueben la app MYmta, que emitan sus comentarios a través de una de las funciones de la herramienta y del sitio web new.mta.info que presta el mismo servicio de información en línea. “(Queremos que) nos digan qué funciona, qué debería ser agregado, y lo que les gustaría cambiar”.

Asimismo, Veronique Hakim , directora general de la MTA, destacó que la aplicación MYmta será una herramienta vital para planear los recorridos y no perder tiempo.

“Además de la planificación de llegada y viaje en tiempo real, la aplicación permite personalizar su experiencia. También permite elegir si desea utilizar autobuses, trenes subterráneos o líneas ferroviarias, y planificar viajes accesibles”, dijo la funcionaria de la MTA. “Lo mejor de todo es que les brinda a nuestros clientes acceso a la información privilegiada de nuestros centros de control sobre el trabajo planificado y las demoras. ¿Quieres saber qué está pasando en cualquier parte del sistema? MYmta te lo dirá”.

Todo en un solo click

La app tiene una función de planificación de viaje unificada para viajar a través de la red de transporte regional de la MTA, incluidos trenes, metro y autobuses, así como entidades que no pertenecen a la MTA, como Staten Island Ferry, NYC Ferry Service, PATH y New Jersey Transit.

Nick Sifuentes, director ejecutivo de la organización Tri-State Transportation Campaign, manifestó que lo mejor de la aplicación es que concentra todo en una sola herramienta.

“Hago malabares con al menos cuatro aplicaciones oficiales de la MTA en mi teléfono, pero con el lanzamiento beta de MYmta, los pasajeros finalmente tendrán una aplicación única para todo: actualizaciones de servicios en tiempo real, horarios de llegada en metro y autobús, horarios de LIRR y Metro-North, e incluso boletos de tren de cercanías”, dijo el activista, quien pidió a los usuarios emitir comentarios, a fin de que las futuras versiones de la aplicación sean mejores.

Rebecca Bailin, directora de políticas de la organización Riders Alliance recibió con beneplácito la aplicación y la calificó como una herramienta útil para los pasajeros, en medio de las dificultades que a diario presenta el sistema de transporte de la Gran Manzana.

“Aunque aún no he usado esta herramienta, es grandioso que la MTA demuestre su compromiso de proporcionar información en tiempo real a los usuarios del metro y los autobuses”, dijo la activista. “Cada vez es más valioso para los pasajeros tener acceso a esta información para planificar sus viajes, aparentemente interminables, a medida que nuestro sistema continúa deteriorándose y los tiempos de viaje aumentan debido a retrasos”.

Bailin de paso aprovechó para hacer un llamado a las autoridades estatales, a fin de que resuelvan pronto la crisis del Subway, que afecta considerablemente a casi 7 millones de neoyorquinos que dependen de ese sistema público.

“No podemos olvidar que depende del gobernador Cuomo y nuestros legisladores en Albany su parte en arreglar el metro, al aprobar el plan de precios de congestión en el año fiscal 2020, un plan de financiación que le daría a nuestro sistema de tránsito miles de millones de dólares necesarios para ayudar a acabar con todas estas terribles demoras y crisis”, agregó la experta.

“Paño de agua tibia”

Pero no todos ven con buenos ojos la nueva aplicación y para algunos usuarios, esta app solo es un “paño de agua tibia”.

“Yo creo que eso no sirve para nada, pues muchas personas no tienen acceso a la tecnología o no la saben usar y además lo que deberían hacer es arreglar los trenes en vez de gastar el dinero en estas cosas”, dijo la madre de familia. “Eso es gastar dinero innecesariamente”.

El Senador estatal Michael Gianaris, quien hace unos días fue nombrado por el alcalde Bill de Blasio dentro de un grupo de trabajo que brindará asesoría sobre la sostenibilidad del transporte metropolitano, no criticó la nueva aplicación de la MTA, pero una vez más reiteró que los pasajeros del Subway necesitan soluciones de fondo y no de forma.

“Invertir en tecnología para hacer amigables a los clientes de la MTA está bien, pero lo que realmente necesitamos son trenes que funcionen a tiempo y en estaciones accesibles”, comentó el político de Queens. “La prioridad de la MTA debería ser lograr que los trenes subterráneos funcionen correctamente. Por eso luché contra los esfuerzos inútiles de la MTA para embellecer las estaciones en lugar de mejorar el servicio”.

El ecuatoriano Juan Hernández, quien aseguró que no usa aplicaciones en el celular, mencionó que la app servirá para quienes tienen “buenos celulares”, pero se sumó a los críticos de la herramienta y comentó que “es como una pastilla para un dolor de cabeza”. “Eso no resuelve el problema, pero de seguro muchos se va a sentir un poco aliviados”, dijo el usuario .

Dónde y cómo descargar la app:

La nueva aplicación MYmta, totalmente gratuita, está actualmente disponible en las tiendas de aplicaciones de Apple y Google Play.

Además de la app, la MTA pide a los usuarios visitar la página new.mta.info, para conocer actualizaciones.

Beneficios de la app: