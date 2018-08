Adamari López muestra sus dotes como cantante pero no le fue nada bien

Si hay alguien que tiene talento para cantar, es @adamarilopez. ¡¿Productores, dónde están?! 😂😂😂 #AdamariLopez – Nos vemos mañana en #UnNuevoDia @ednitanazario

A post shared by Un Nuevo Día (@unnuevodia) on Aug 27, 2018 at 6:57pm PDT