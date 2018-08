Ganador de $500 mil en la lotería nunca compró un boleto perdedor

Te contamos cómo es posible

Un hombre de 19 años del condado de Macomb ya no está preocupado por pagar la universidad después de ganar $500,000 dólares jugando el juego instantáneo Platinum 7 de la Lotería de Michigan.

El afortunado jugador, que optó por permanecer en el anonimato, compró su cuarto boleto de lotería “raspadito” en la estación de servicio Speedway, ubicada en 18650 Hall Road, en Clinton Township. Él solamente ha comprado 4 boletos de lotería en toda su vida.

“Este es el cuarto boleto de raspa y gana que he comprado, y cada uno ha sido un ganador”, dijo el jugador de lotería. “Cuando raspé este boleto, no estaba seguro de entender cómo jugar el juego, así que lo busqué en Google y después de leer algunas cosas me di cuenta de que acababa de ganar un montón de dinero.”

“Es un alivio ganar. Acabo de graduarme de la escuela secundaria y comencé a ir a la universidad. Estoy en preparatoria de medicina y voy a ser médico, así que esto realmente ayudará con mis gastos “.

El jugador visitó la sede de la Lotería el lunes para reclamar el gran premio. Además de usar el premio para su educación, también planea encontrar una forma de retribuir a su comunidad.

“Ganar no me cambiará, pero facilitará las cosas mientras voy a la escuela”, dijo el afortunado jugador que solamente ha comprado unos pocos boletos de lotería en toda su vida, pero todos resultaron ganadores.

