Cristiano enfurecía en Turín mientras Venecia ardía por el vestido transparente de Georgina

La UEFA le negaba el MVP al portugués, al tiempo en que su novia no dejaba nada a la imaginación en la alfombra roja del Festival de Cine

El astro portugués de la Juventus Cristiano Ronaldo no se apareció por el Forum Grimaldi de Mónaco durante la ceremonia de los premios a lo mejor del fútbol europeo organizados por la UEFA, quizás porque sabía que no iba a ganar el MVP del año o porque no quería cruzarse fuera de la cancha con sus excompañeros del Real Madrid.

Se supo que CR7 no se movió de Turín, ni para acompañar a su novia a un acontecimiento en el que los reflectores estaban garantizados. Quizás porque el cine ‘no es lo suyo’.

Pues bien. La sección competitiva del Festival de Cine de Venecia dio inicio este jueves en el Lido de la bella ciudad italiana tras una fastuosa inauguración la noche del miércoles. Fueron muchos los invitados que se apersonaron en la alfombra roja, pero una bella mujer llamó poderosamente la atención y no precisamente por ser de la industria del cine, sino por su atuendo y por ser compañera de una de las personalidades más relevantes del mundo del fútbol.

La modelo española Georgina Rodríguez, novia de ‘CR7‘ fue la sensación por su gran belleza, realzada por un vestido negro transparente de la cintura para abajo que no dejó nada a la imaginación antes de la proyección de la cinta “First man” del director estadounidense Damien Chazelle.

Esta vez ella se llevó la miel de los aplausos y los flashes y él, la hiel de la derrota.