Dos detenidos por latina desmembrada en parque del Bronx; 2do homicidio en su familia

La madre de la víctima fue asesinada en 2016 frente a sus hijos menores, estando embarazada

Daquan Wheeler (31) y Ciara Martínez (30) fueron arrestados anoche, horas después de que fuese identificada la mujer cuyas partes habían sido encontradas en bolsas en dos parques del Bronx.

Lisa Marie Velásquez, de 25 años y oriunda de Melrose (NYC), murió de golpes múltiples en la cabeza y luego su cuerpo fue desmembrado, según el reporte policial. Además, de niña había sido testigo del brutal asesinato de su madre embarazada, en 2006.

“Fue torturada, por amor de Dios, no se lo merecía”, dijo su tía, Jacqueline Pérez, citada por New York Post. También”mi hermana fue torturada en el pasado y tuvimos que pasar por todo esto”, señaló en relación con la madre de Velázquez, Marilyn Ginel, quien estaba embarazada de casi nueve meses cuando fue asesinada por su ex novio, Robert Coakley, frente a sus tres hijos.

El asesino incluso robó dinero de los subsidios para los niños y los amenazó antes de huir de la escena. Velázquez tenía 12 años en ese momento.

Anoche Wheeler fue arrestado y acusado de asesinato, ocultamiento de un cadáver y manipulación de pruebas. Martínez, fue detenida por supuestamente ayudar a ocultar el cuerpo y obstaculizar el enjuiciamiento.

Ambos esperaban su comparecencia ante el Tribunal Penal del Bronx. “Ella era mi amiga. Yo la quería”, dijo Martínez bajo custodia, en relación a la víctima.

No están claros los motivos del crimen.

Velásquez había sido reportada como desaparecida por su abuela, quien la había visto por última vez el miércoles 22 de agosto. Dos días después, unos trabajadores encontraron lo que parecían ser los restos de una mujer dentro de dos bolsas de plástico en Crotona Park.

Luego, el martes por la noche, se descubrieron unas bolsas con pies y piernas unas dos millas al sur, en Barretto Point Park en Hunts Point.

La Oficina del Médico Forense determinó que Velásquez había sufrido “múltiples lesiones por golpe franco en la cabeza con fracturas de cráneo”.