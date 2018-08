¿Qué puede preferir la gente más que el sexo? La respuesta te sorprenderá

Un estudio reveló que muchas personas ponen más atención a este aspecto que a sus relaciones personales

Muchos especialistas en sexualidad aseguran que las nuevas tecnologías y el ritmo tan acelerado de vida que hoy llevamos está poniendo en peligro las relaciones personal y por ende, la gente está dejando de tener sexo.

Esta idea ha sido reafirmada con los resultados de un estudio denominado What’s More Important than Sex, Chocolate or Alcohol? Wi-Fi, According to a New iPass Report, publicado por la empresa estadounidense iPass, la cual descubrió que hay una cosa que las personas anteponen al sexo: tener una conexión WiFi.

El estudio se basó en la encuesta realizada a 1,700 personas profesionales acerca de sus hábitos sobre conexión a Internet. El 40% de los encuestados pusieron al WiFi sobre el sexo; el 14% al chocolate y 9% al alcohol.

Las personas comentaron que el uso del WiFi los ayuda a mantenerse en línea ya que ”todos nosotros queremos estar conectados y activos en nuestras vidas privadas y profesionales”.