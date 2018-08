3 cosas que puedes hacer con Facebook Watch

Ahora con Facebook Watch los productores e influenciadores pueden mostrar contenidos exclusivos para Facebook

Para usar Facebook Watch no tienes que descargar otra aplicación aparte de la que ya usas para entrar a la red social creada por Mark Zuckerberg.

Se trata, simplemente, de un nuevo desarrollo dentro de Facebook en el que puedes ver videos o series hechas por productores e influenciadores con ciertas características.

Lanzado hace un año en Estados Unidos, Facebook Watch está disponible desde este jueves en México, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Honduras, República Dominicana, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Noruega, Países Bajos, Portugal, Suecia y Tailandia.

En ese primer año de pruebas en Estados Unidos, Facebook Watch fue visto por 50 millones de personas, que aumentaron en 14 veces el consumo de video en Facebook.

De acuerdo con Leo Kelion, experto en tecnología de la BBC, en un principio, el enfoque de la plataforma iba a estar centrado en programas de fitness, viajes o cocina.

“Estos programas son más adecuados a la pantalla de un teléfono celular que las series como ‘House of Cards’ o ‘Juego de Tronos’, que tienen un mayor costo de producción y se ven mejor en TV”, escribió Kelion.

Sin embargo, algunas series estuvieron dentro de los shows más populares en Facebook Watch en su primer año de pruebas en Estados Unidos.

Red Table Talk Jada Pinkett Smith, la esposa de Will Smith, encabeza un programa de entrevistas sobre temas de familia llamado “Red Table Talk”.

Entre ellos, se destacó “Red Table Talk”, dirigido por Jada Pinkett Smith, esposa del actor Will Smith, que ya cuenta con casi tres millones de seguidores y que muestra conversaciones de diversos temas con familiares y amigos en su propia casa.

También “Strangers”, una serie de ficción sobre la exploración sexual de dos mujeres; “Humans of New York: The Series”, basado en el famoso blog de retratos fotográficos de personajes anónimos de Nueva York, y “Loosely Exactly Nicole”, un show que Facebook le arrebató a MTV después de su cancelación en ese canal y en el que se cuenta la historia de una mujer tratando de abrirse paso en Hollywood.

Estas son algunas de las características particulares de Facebook Watch:

1. Interactuar

La gran diferencia entre Facebook Watch y otras plataformas de video es su alcance social.

“Mirar videos no tiene que ser una experiencia pasiva“, explicó en una conferencia Fidji Simo, vicepresidente de video de Facebook, y aclara que en la plataforma “puedes tener una conversación bidireccional sobre el contenido con amigos, otros fanáticos o incluso los propios creadores”.

Además, en la plataforma es posible realizar encuestas, desafíos, cuestionarios y convocar a otros amigos para un “Watch Party“, que no es otra cosa que permitirle a los administradores de un grupo elegir cualquier video público en Facebook para mostrarlo a sus miembros y hacer comentarios de esa experiencia de visualización en específico.

Esto permite, según Erin Connolly, manager de producto de Facebook, “realizar sesiones de pregunta-respuesta sobre pasatiempos particulares, como cocinar o hacer manualidades; compartir tras bastidores los detalles de un video, intercambiar consejos y trucos sobre temas como mejoras para el hogar, decoración o tutoriales de maquillaje con miembros en tiempo real; aprender cosas nuevas como técnicas de ejercicios o habilidades musicales”.

2. Acceder (y publicar) contenido diferente

No cualquiera puede subir videos o series a Facebook Watch. En esa medida, se trata de una plataforma un poco más curada que YouTube, pero más accesible que Netflix para los creadores.

Los requisitos para poder subir contenido a la plataforma son: producir videos de, al menos, tres minutos; lograr que, en un periodo de dos meses, al menos 30.000 espectadores vean los videos durante más de un minuto, y contar con más de 10.000 seguidores.

Getty Images Mark Zuckerberg también está detrás del desarrollo de IGTV, una plataforma similar a Facebook Watch en Instagram.

3. Hacer dinero

De acuerdo a María Smith y Paresh Rajwat, directores de Gestión de Productos de Facebook, “70% de los anuncios que se muestran durante el video se reproducen en su totalidad en Facebook”, y la distribución de las ganancias consiste en 55% para los productores y 45% para Facebook.

Además, los creadores de video que vivan en los países en que está disponible Facebook Watch pueden poner anuncios publicitarios antes y durante del video, e imágenes con publicidad debajo del mismo.

