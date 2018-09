Nadal supera a un indomable Basilashvili y está en cuarto

El español se las verá ahora ante el austriaco Dominic Thiem, que derrotó al finalista del año pasado, el sudafricano Kevin Anderson

NUEVA YORK.- El campeón reinante del US Open Rafael Nadal se deshizo en 3 horas con 19 minutos este domingo del georgiano Nikoloz Basilashvili por 6-3, 6-3 y 6(6)-7(8) y 6-4 y consiguió su pase a los cuartos de final del último Grand Slam del año que se juega en el complejo de la USTA en Flushing Meadows Corona Park.

El español se medirá al austriaco Dominic Thiem, quien dejó en el camino al finalista del año pasado, el sudafricano Kevin Anderson por 7-5, 6-2 y 7-6 (2).

El partido fue evolucionando de más a menos para cerrar en un electrizante cuarto set, en el que el mallorquín nuevamente sacó su mejor versión para hacerse de la victoria.

“Basilashvili hizo un gran partido. Tiene todo el crédito, golpea muy fuerte y me costó trabajo dominarlo. Le auguro un gran futuro”, dijo Nadal apenas concluido el partido, mientras era ovacionado por un estadio Ashe a reventar.

Para Basilashvili, de 26 años, número 37 de la ATP y que esta temporada ganó el Masters 1.000 de Hamburgo, el primer título de su carrera, el de este domingo era su segundo enfrentamiento ante Nadal. En 2017 se midieron en Roland Garros con un marcador abrumador para Nadal:6-0, 6-1, 6-0.

En el primer parcial el georgiano mantuvo el equilibrio hasta en el sexto juego. Luego Nadal encontraría la forma de liderar y con el acelerador a medias, en dos quiebres, sentencia 6-3.

El público vio un espectáculo propio de estas instancias del US Open. Basilashvili, en sus partidos previos dejó en el camino a adversarios de buen nivel: el esloveno Aljaz Bedene 78 de la ATP, luego al estadounidense Jack Sock 18 del ranking y al argentino Guido Pella, en el puesto 66.

El segundo parcial fue una repetición del primero 6-3. El mallorquín, campeón del US Open en 2010, 2013 y el año pasado, no concedió posibilidad alguna al georgiano, que no desentonó, mostró buen nivel, pero estuvo ante un Nadal inspirado y contra él, se requiere muchísimo más que entusiasmo.

Basilashvili cambió los papeles para el tercer parcial, más agresivo, con feroces golpes medidos en las paralelas y llegadas a la red que le dieron protagonismo en cada juego, mientras Nadal se defendía de la arremetida. El georgiano se atrevió forzando el tiebreak donde Nadal se adelantó pero ansioso por cerrar el pleito falla ante la presión de Basilashvili, que se lleva el set y celebra continuar con vida el cuarto parcial. Basilashvili mostró sus garras inspirado en lo que logró el

Lo mejor del duelo

El último parcial fue el mejor del partido. Basilashvili mostró sus garras inspirado en haber remontado en la suerte del tiebreak.Nadal empezó dispuesto a cerrarle el paso al georgiano y se puso adelante 3-1 que nunca dio su brazo a torcer. Iguala Basilashvili 3-3 con sorprendentes golpes y subidas a la red, pero no bastó, físicamente se quedó y eso se evidenció cuando varias veces quebró sus rodillas para tomar aire. Era el momento esperado por Nadal, supo que tenía que retomar su jerarquía para quebrar dos veces y dejar en el camino a una víctima más y firmar para cuartos del US Open.

Rafael Nadal desembarcó en Nueva York una semana antes del arranque del US Open, después de ganar en Toronto, descansar el Masters de Cincinnati y alcanzar su 11 título de Roland Garros y ganar los Masters 1.000 de Montecarlo, Roma y el Conde de Godó.

En la presente edición del US Open que celebra su cincuentenario, Nadal derrotó en primera ronda a su compatriota David Ferrer, que se retiró, al canadiense Vasek Pospisil y al ruso Karen Khachanov.