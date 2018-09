Anciano muere arrollado por cuatro vehículos en autopista del Bronx

No está claro cuál de los autos acabó con su vida, pues sufrió cuatro atropellos casi sucecivos

Un hombre de 66 años murió luego de ser atropellado por cuatro autos en El Bronx ayer en la madrugada.

La investigación continúa. No está claro cuál de los vehículos finalmente acabó con su vida, pues la víctima no identificada sufrió cuatro atropellos casi sucecivos.

Primero fue golpeado cerca de la intersección de Cross Bronx Expressway y Rosedale Avenue en Parkchester alrededor de las 2:30 a.m. del lunes, dijeron los policías. El conductor de ese automóvil huyó de la escena y no fue arrestado, informó New York Post.

La policía cree que los otros tres autos golpearon al hombre cuando ya estaba tumbado en el asfalto. Esos tres conductores permanecieron en la escena y dos de ellos fueron arrestados por conducir con licencias suspendidas.

Los detenidos son una mujer de Brooklyn de 47 años y un joven de 24, residente del Bronx.