¿Este meme de Charlie Puth fue el causante de la ruptura de Noah Cyrus y Lil Xan?

El rapero acusó vía Instagram a la hermana menor de Miley Cyrus de serle infiel después de que ella le enviara un meme subido de tono de Charlie Puth

En las últimas horas Noah Cyrus y el rapero Lil Xan han protagonizado una muy pública ruptura a través de las redes sociales, con acusaciones de infidelidades y un meme de Charlie Puth de por medio. El primero en echar mano de su cuenta de Instagram para airear los trapos sucios de su relación sentimental fue el músico, que en una serie de publicaciones ya eliminadas se sinceró con sus seguidores acerca del momento tan delicado que estaba atravesando en la noche del lunes, debido a sus sospechas de que su chica -Noah- estaba viendo a otros hombres a sus espaldas.

“Tengo la impresión de que me están engañando. Siempre le suceden cosas malas a los chicos buenos, así que a partir de ahora voy a ser un tonto“, aseguraba el joven de 21 años en la sección Stories de su perfil.

Esa declaración de intenciones dejó por completo confundidos a sus fans en vista de que hace tan solo unas semanas Noah y él aparecían juntos y sonrientes en su primera alfombra roja con motivo de la gala de los MTV VMA. La hermana pequeña de Miley Cyrus se encargó de arrojar algo de luz sobre todo el asunto a través de su propio perfil de la misma red social, donde reveló que le había enviado un meme a su (aparentemente ya) exnovio en el que aparecía el rostro de Charlie Puth colocado con Photoshop sobre el cuerpo de un actor porno que posaba desnudo para la cámara. Aunque al parecer se trataba de una broma, Diego Leanos -el verdadero nombre de Lil Xan- no lo interpretó como tal.

“Estoy confundida y tengo el corazón roto. Este es el meme que le envié a Diego y que ha hecho que pensara que le estaba siendo infiel“, explicó Noah por escrito en un primer momento. Más tarde, la cantante grabó un directo en el que aparecía claramente afectada por la situación y tratando de contener el llanto.

“Chicos, al final del día la pura verdad es que a veces las cosas dan asco, y hay días malos, y no pasa nada porque así sea. Quiero que sepan que todo saldrá bien aunque estén teniendo un día de mi**da. Yo estoy intentando mantener una mentalidad positiva. Estoy realizando mis ejercicios de respiración. Es lo que todos deberían hacer si están teniendo un mal día. A mí siempre me ayuda”, aseguraba.

Por su parte, Lil Xan ya ha adelantado que no lanzará ningún videoclip del tema ‘Live or Die’ en el que ambos estaban colaborando.

“Básicamente me acaban de informar de que todo era falso y que estaban utilizándome. Así que a la mi**da. Supongo que sí que se estaba aprovechando de mí. Creía que estaba enamorado, pero qué más da ya. Lo soportaré. Soy un soldado con el corazón roto. Gracias, Noah. Espero que la canción sea un éxito si Columbia decide estrenarla. Quiero a todos mis fans“, apuntaba el rapero para dar por zanjado un tema tan doloroso, sin atender en ningún momento a las explicaciones de la joven de 18 años.

En su defensa, Noah recurrió de nuevo a Instagram para aclarar que su romance no fue una estrategia promocional y que, de hecho, había sido el propio intérprete quien se puso en contacto con ella a través de Instagram para invitarla a salir. En un giro sorprendente de los acontecimientos, ella decidió revelar sus propias dudas acerca de la lealtad de Lil -basadas en una marca parecida a un mordisco que él tenía hace unos días en el cuello aunque ellos no se habían visto en una semana- y le aseguró que la cruel manera en que había decidido terminar su noviazgo, pese a ser dolorosa, no conseguiría hundirla.