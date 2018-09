Cuidadores de ancianos en NYC denuncian impagos de sus salarios

Una investigación a 42 agencias determinó que los empleadores están violando leyes de pago de licencias y días de enfermedad

Carol Khaldoun, una cuidadora de ancianos en la ciudad de Nueva York, vive desesperada con su trabajo debido a que, según asegura, está “lleno de situaciones injustas”. Ella tiene más de dos años trabajando para una agencia que ofrece servicios de cuidado de personas de la tercera edad y pese a tener que trabajar largas jornadas, denuncia que la empresa no le paga ningún beneficio.

La empleada, que es viuda, mantiene a sus dos hijos con el salario que gana, razón por la cual se vio en la necesidad de enfrentar a sus jefes y pedirles una explicación, luego de tener un accidente en el trabajo por el que no recibió días de enfermedad. La respuesta de ellos la dejó sorprendida.

“El director [de la empresa] vino a mi porque tuve un accidente y en vez de ayudarme, quiso golpearme, pelear conmigo”, dijo la madre, quien indicó que “la injusticia que se vive en este trabajo es compartida por muchos empleados”.

Al igual que Khaldoun, otra ciudadora, que pidió no compartir su identidad debido a que es indocumentada, recalcó la necesidad de que las leyes sean ajustadas y que las agencias estén bajo escrutinio todo el tiempo.

“Muchas veces trabajamos 24 horas y solo nos pagan 13, esto es injusto”, apuntó la inmigrante. “Según ellos, el resto de horas que no pagan es el tiempo de nosotros para dormir, pero eso no es cierto. Estamos ahí en alerta las 24 horas. Si el paciente se levanta a las 3 a.m., nosotros también lo hacemos”.

Pero los problemas que ambas mujeres denuncian no son los únicos. De acuerdo con una investigación del Departamento de Asuntos del Consumidor (DCA), realizada a 42 agencias de atención domiciliaria que emplean cerca del 30% de los cuidadores en la Gran Manzana, y cuyo resultado se dieron a conocer este miércoles, hay muchas agencias que están incumpliendo con la ley de pago de licencias por días de enfermedad, una problemática que fue analizada por más de un año y que incluyó entrevistas con más de 500 empleados y una extensa revisión de documentos proporcionados por trabajadores y empleadores.

Durante el acto de presentación de los resultados de la investigación, que se realizó en el complejo de apartamentos Penn South, hogar de cientos de adultos mayores y lugar de trabajo de otros cientos de cuidadores, el DCA destacó que desde que la ley entró en vigencia en abril de 2014, los cuidadores se han convertido en la tercera fuente más grande de quejas sobre el impago de licencias por enfermedad.

Varias irregularidades

La investigación reveló varias irregularidades:

Falta de información sobre derechos de trabajadores o la política de licencia por enfermedad de su empleador.

Violaciones de pago de horas extras, incluida una compensación inadecuada por turnos de 24 horas.

Falta de información sobre los beneficios de igualdad salarial a los empleados.

Lorelei Salas, comisionada del DCA, reiteró su compromiso con los cuidadores, quienes en su mayoría son mujeres inmigrantes, “al igual que mi abuela que llegó de Perú y trabajó como cuidadora de personas hasta que se pensionó. Es mi compromiso con ellas”.

“Queremos dejar en claro a las agencias de atención domiciliaria en los cinco condados que la falta de cumplimiento de la ley no será tolerada”, indicó Salas, de familia peruana. “Los trabajadores de atención domiciliaria son trabajadores vitales y valiosos que se preocupan por nuestros seres queridos, y seguiremos trabajando para garantizar que esta industria en rápido crecimiento rinda cuentas”.

“Instamos a cualquier trabajador que crea que ha sido tratado injustamente a que se comunique con nosotros para que podamos tomar las medidas necesarias para ayudar a proteger sus derechos y conectarlos con otros recursos”, enfatizó Salas.

La comisionada explicó que hasta el momento se han resuelto 21 casos que involucran a unos 315 trabajadores, a quienes se les devolvieron sus salarios no pagados, una suma que, combinada, llega hasta los $42,731 y más de $23,448 en multas.

El presidente del Concejo Municipal, Corey Johnson, recordó que la ley se creó para defender la fuerza de trabajo de la ciudad, incluidos los cuidadores.

“Me entristece saber que varias agencias de atención domiciliaria violaron la Ley de licencias pagadas y licencias por enfermedad e insto a cualquier trabajador que sienta que ha sido maltratado a que se comunique con el DCA”, afirmó Johnson.

De acuerdo con el DCA, el salario mínimo para los cuidadores es de $12.00 por hora si la agencia tiene 10 o menos empleados y $13.00 por hora si la agencia tiene 11 o más empleados. Si un empleado trabaja más de 40 horas en una semana, la agencia debe pagar al menos 1.5 veces la tasa de pago habitual del empleado por las horas extraordinarias.

Datos de la investigación: