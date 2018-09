Quién es el segundo prisionero por el que Kim Kardashian ruega a Trump pongan en libertad

Kim Kardashian West dice que está “luchando” para liberar a un prisionero que fue sentenciado a cadena perpetua por posesión de drogas.

La estrella de la telerrealidad estadounidense asegura que el hombre, llamado Chris Young, recibió un castigo “injusto” y que “las leyes realmente tienen que cambiar”.

Durante una entrevista de radio transmitida en Estados Unidos este martes a través de la serie de episodios Wrongful Convicitions (Condenas injustas), la reina del imperio Kardashian les dijo a los oyentes que “a menudo habla con la Casa Blanca” sobre el tema de la reforma de las prisiones en el país.

En mayo de este año, Kardashian se reunió con el presidente estadounidense, Donald Trump, para discutir la liberación de otra prisionera, Alice Marie Johnson.

“Un gran encuentro hoy con Kim Kardashian. Hablamos de la reforma de las prisiones y de las sentencias”, tuiteó Trump en aquel momento.

Morgan fue liberada un mes después del encuentro.

Ahora Kardashian espera poder hacer lo mismo con Chris, de 30 años, quien lleva 8 tras las rejas.

Según la estrella de la serie televisiva Keeping Up with the Kardashians, Chris Young fue encarcelado por posesión de marihuana y menos de medio gramo de cocaína.

Su historia también ha sido compartida por la página Buried Alive Project, que tiene como fin evitar la cadena perpetua para personas que han sido acusadas en casos relacionados con drogas.

My client, Chris Young, is serving life w/o parole for low-level role in a drug case. The unspeakable cruelty of Chris being set to NEVER breathe air as a free man again epitomizes a failed system thriving off human misery. Unacceptable. @BuriedAliveProj https://t.co/RKFD7DX6oH

— Brittany K. Barnett (@MsBKB) June 26, 2018