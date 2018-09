Apuñalan a Jair Bolsonaro, candidato ultraderechista a presidencia de Brasil

Jair Bolsonaro sofreu um atentado agora em Juiz de Fora, uma estocada com faca na região do abdômen. Graças a Deus, foi apenas superficial e ele pesa bem. Peço que intensifiquem as orações por nós!

— Flavio Bolsonaro 177 Senador_RJ (@FlavioBolsonaro) September 6, 2018