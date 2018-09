Tuit de Trump pone a temblar a Apple

Nuevamente las declaraciones de Donald Trump vuelven a estremecer la bolsa de valores.

Apple, la empresa más grande del mercado en Estados Unidos, cotizaba este lunes a la baja en Wall Street tras la sugerencia del presidente Donald Trump, de que relocalice su producción para evitar el impacto de potenciales aranceles a China.

Apple prices may increase because of the massive Tariffs we may be imposing on China – but there is an easy solution where there would be ZERO tax, and indeed a tax incentive. Make your products in the United States instead of China. Start building new plants now. Exciting! #MAGA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 8, 2018