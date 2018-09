James y Teachout dan la pelea para ser Fiscal General de Nueva York

Aunque en la contienda hay tres mujeres, las encuestas favorecen a la actual Defensora del Pueblo y a la excandidata a la Gobernación en la lucha hombro a hombro contra el congresista Sean Patrick Maloney

Desde que el fiscal general de Nueva York Eric Schneiderman se vio obligado a renunciar a su cargo en mayo pasado, tras acusaciones de lesiones y abuso a cuatro mujeres, la lucha por la Fiscalía del Estado se ha convertido en una de las contiendas más atractivas de las elecciones primarias. Tres mujeres: la actual Defensora del Pueblo, Letitia James, la excandidata a la Gobernación, Zephyr Teachout, y la abogada Leecia Eve, compiten por el cargo, contra el congresista Sean Patrick Maloney, en unos comicios bastante reñidos, en los que muy pocos se atreven a vaticinar un ganador.

Así lo deja ver la más reciente encuesta de Siena College, en la que Maloney lidera el camino, con 25%, casi empatado con la Defensora del Pueblo, quien alcanza el 24% de intención de votos, y seguidos por Teachout, con el 18%. Eve, exasesora de Clinton, solo logra el 3%.

Y aunque a las dos candidatas mujeres a la cabeza las diferencian algunas posturas, coinciden en que es necesario trabajar desde la Fiscalía contra los abusos que la Administración Trump está cometiendo contra los inmigrantes y la promoción del odio y la intolerancia.

“Cuando esté en la Fiscalía, me voy a enfocar en el presidente Trump, asegurándonos de proteger a los inmigrantes y mantenerlos alejados de cualquier daño, reforzando las leyes que él se rehúsa a reforzar”, asegura la Defensora del Pueblo, quien tiene en mente otras prioridades adicionales. “También vamos a perseguir la corrupción en Albany, asegurarnos de luchar contra la crisis de vivienda, el fraude a los consumidores, la discriminación, las leyes del medio ambiente, representar los interese de las mujeres, defender los pagos igualitarios, y la reforma al sistema penal”.

James, quien recibió el respaldo de este diario para los comicios, también asegura que su carrera es el mejor testimonio de su trabajo, algo que seguirá haciendo si llega a ser la sucesora de Barbara Underwood, la actual fiscal del Estado.

“Yo me he levantado defendiendo a los inmigrantes, protegiendo sus derecho. He peleado contra la separación familiar, he demandado a caseros. Recibimos 32,000 quejas de los constituyentes y sé que la gente sabe que en mí tendrán a una amiga en la Fiscalía que los va a proteger”, manifestó Tish James, quien a pesar de las críticas por recibir dineros de corporaciones en su campaña, defiende su proceder libre. “A mis oponentes les digo que he sido consistentemente independiente y lo he probado batallando. Soy una luchadora”.

Zephyr Teachout, quien cuenta con el respaldo de organizaciones inmigrantes como Make the Road NY, también aseguró que desde la Fiscalía tendrá al presidente Trump como una de sus prioridades.

“Yo demandé a Donald Trump tres días después de que asumió el poder y he estado muy envuelta en la pelea legal contra él desde que fue elegido, y como Fiscal general, comenzaré a encargarme de la amenaza que es Trump, porque es extremadamente peligroso, y abiertamente antiinmigrante. Me preocupa que la Corte Suprema esté justificando la intolerancia y el fanatismo con sus decisiones”, dijo la maestra de leyes.

La excandidata a la Gobernación de Nueva York, quien trabajó con personas condenadas a muerte, contra la encarcelación masiva, contra la corrupción y quien pide eliminar a ICE, advirtió que su meta es luchar por la justicia y de paso contra los corruptos en Albany.

“Investigaré actividades criminales de agencias como ICE porque tenemos que demostrar que nadie está por encima de la ley, ni nadie va a abusar o secuestrar las leyes. Como fiscal tenemos que usar ese poder para investigar y perseguir la ilegalidad de ICE, y venga de donde venga”, dijo la candidata a Fiscal, quien defiende que su labor será totalmente independiente, pues es la única que no ha recibido fondos de corporaciones ni favores políticos.

“Desde la Fiscalía vamos a luchar contra la retórica de inmunidad de Trump y ICE, que es tremendamente peligrosa y crea xenofobia y miedo. No podemos permitir que los inmigrantes sean tratados como una amenaza de seguridad nacional, en vez de entender los valores increíbles que le traen a nuestro país”, concluyó Teachout.