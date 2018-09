Los peores edificios de NYCHA están en el Upper East Side

Evaluación de agencia federal otorga la peor calificación a complejos Holmes Towers, Isaacs Houses y Robbins Plaza

Una inspección federal realizada a varios complejos de edificios de la Autoridad de Vivienda Pública (NYCHA) determinó que los peores ‘proyectos’ de toda la nación son tres ubicados en el vecindario del Upper East Side (UES), en Manhattan, y que están manejados por el mismo manager.

Los complejos Holmes Towers, Isaacs Houses y Robbins Plaza, recibieron 25 puntos, la peor calificación del sistema que permite otorgar un máximo de 100, lo que representaría la evaluación más baja dada a un equipo de managers de NYCHA desde enero del 2015.

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano fue la agencia federal encargada de realizar la inspección y, según sus datos, se demuestra que los tres ‘proyectos’ de esa zona del Este de Manhattan estuvieron lejos de recibir los 60 puntos que necesitaban para pasar la inspección.

Inquilinos de esos edificios le contaron al New York Post, que para ellos no fue una sorpresa la baja calificación, y que muchos residentes se han viso forzados a realizar ellos mismos reparaciones en sus apartamentos, ya que los trabajadores de la agencia no atienden sus solicitudes.

Jasmine Blake, una vocera de NYCHA, le indicó a ese diario que la puntuación en esos tres desarrollos habitacionales “demuestra el trabajo por delante que debe enfrentar el nuevo liderazgo de la agencia, y el nuevo mánager general está desde ya evaluando los problemas del personal y de las operaciones”.

El complejo Isaacs Houses cuenta con tres edificios de 24 pisos cada uno, con un total de 1,263 apartamentos, mientras que el Holmes Tower son dos edificios de 25 piso y suman 634 viviendas.