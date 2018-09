Dicen que Lady Diana escribió una carta en la que incrimina al príncipe Carlos con su muerte

Parece que la muerte de la princesa Diana se mantiene como un misterio sin resolver en la familia real británica

Apareció una carta, al parecer, escrita a puño y letra por la madre del príncipe Harry y William, con la que incrimina al príncipe Carlos. El texto en sí le fue entregado al mayordomo de Lady Di, también conocida como la princesa de Gales.Aunque cabe señalar que alrededor de este trágico accidente también han surgido otras teorías de conspiración.

Según el portal del Dayli Mirror la carta reza de la siguiente manera: “Estoy sentada aquí en mi escritorio en octubre, deseando que alguien me abrace y me dé valor para mantenerme fuerte y con la cabeza en alto. Esta particular fase en mi vida es la más peligrosa —mi esposo está planeando ‘un accidente’ en mi auto, falla de frenos y una grave lesión en la cabeza para poder limpiar su camino y casarse con Tiggy. Camilla Parker Bowles no es más que una trampa. Todos somos utilizados por este hombre en cada sentido de la palabra”. Esto es un extracto de la carta que se publicó hace 15 años en el dicho medio.

Según corroboró la revista Quién, Tiggy Legge-Bourke para ese momento era la niñera de los príncipes. Lamentablemente algunos hechos sucedidos en la vida real cobran mayor relevancia luego de leer la supuesta carta, ya que la princesa falleció en 1997, un 31 de agosto, en un accidente de auto, en el túnel l’ Alma, cerca del río Sena en París.

Paul Burrell, el ex mayordomo de la princesa publicó un libro, “A Royal Duty” en el cual explica que Diana le entregó la carta, aunque según reveló la revista Quién, una amiga de la princesa puso en duda la autenticidad del escrito, ya que según dijo ésta Burrell podía imitar la letra de la fallecida princesa de Gales. De momento se sigue pensando que el fallecimiento de Diana es uno de esos misterios sin resolver a pesar de que ya se ha dicho que el accidente fue a causa del exceso de velocidad, entre otros aspectos.