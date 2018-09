Los 5 mejores lugares para comer tacos en Ciudad de México

View this post on Instagram

Nunca faltan unos deliciosos tacos después de la fiesta… Si vienen desde la condesa o más del Norte pasen por estos tacos en Av. Revolución, abiertos toda la noche y sazonados con su tradicional salsa de chipotle (la salsa pica bastante, cuidado) no se arrepentirán de comer en una de las mejores Taquearías que tenemos.