Mira cómo nació la rivalidad entre Thalía y Paulina Rubio

Las tensiones se remontan desde que eran unas adolescentes y hasta se pelearon en el escenario

Thalía y Paulina Rubio llevan más de tres décadas de rivalidad en los escenarios, tiempo en el que ha pasado de todo, desde jaloneos cuando eran aún adolescentes hasta fuertes declaraciones de ambas ya en su etapa adulta.

Pero ¿cómo surgió está rivalidad? Hay que remontarse al año 1986, cuando ambas eran unas adolescentes de 15 años. En ese año el grupo ‘Timbiriche’, del que formaba parte Paulina, fue invitado para participar en el musical de “Grease”. El papel principal de “Sandy” estuvo a cargo de Sasha Sokol, otra de las integrantes de la agrupación.

Paulina hizo el personaje de “Licha”, una de las mejores amigas de la protagonista. Mientras, una jovencita llamada Thalía Sodi formó parte del cuerpo de bailarines. Hasta ahí todo estaba bien entre las artistas. Pero el problema surgió cuando Sasha decide abandonar Timbiriche y por ende “Grease”.

Así que los productores no dudaron en dar el protagónico de “Grease” a Thalía, algo que no fue bien visto por Paulina Rubio. Ante la chispa y entrega de Sodi en el escenario, luego fue invitada para que se integrara a Timbiriche, algo que creo tensión entre las dos artistas.

Ahí es donde se hizo evidente la fuerte rivalidad entre Paulina y Thalía. Ambas buscaban el protagonismo dentro del grupo, formado en ese entonces también por Alix Bauer, Mariana Garza, Diego Schoening, Erik Rubín y Benny Ibarra.

Durante los conciertos, cada una por su lado quería brillar y la prensa de espectáculos comenzó a asegurar que cada día era más fuerte la rivalidad entre las dos chicas. Pero fue en un concierto en 1988 cuando ninguna de las dos aguantó más y llegaron hasta jalarse el cabello.

De acuerdo al sitio E!, Paulina desconectó el micrófono de Thalía, que al darse cuenta quiso desquitarse y golpear a su compañera, pero falló y terminó pegándose en la boca. Pero como las cosas no podían quedarse así, entonces Thalía jaló del cabello a su compañera, quien no se dejó y comenzaron a pelear en pleno escenario.

Tiempo después, en 1989 Thalía decide abandonar Timbiriche y un año más tarde ya estaba listo su primer disco como solista. Hasta ahí las aguas se habían calmado con Paulina, pero eso fue por poco tiempo ya que ella también decidió dejar el grupo para emprender su carrera como solista.

En 1992 Pau lanzó su primera producción musical “La Chica Dorada”, sobrenombre que luego tomó para identificarse en el mundo del espectáculo.

A partir de ahí, tanto Thalía como Paulina querían ser las número uno en la música pop, por lo que se han estado pisando los talones en el ámbito musical.

Conforme pasaban los años, esa rivalidad lejos de desaparecer, se hacía más grande. Una de las cosas más notables fue cuando “La Chica Dorada” se hizo presente en el 2004 en el lanzamiento del disco de Thalía, algo que a la intérprete de “Amor a la mexicana” no le pareció.

“No sé por qué vino a la presentación de mi disco ya que no somos amigas ni rivales, solo somos compañeras“, expresó Thalía a los medios en ese momento.

Luego la intérprete de “Piel Morena” incursionó en el diseño de lencería. Y sus prendas fueron duramente criticadas por su archienemiga durante una entrevista, donde se le preguntó si modelaría la ropa creada por Thalía.

“No, yo no modelo cosas de mal gusto. Creo que el buen gusto y la elegancia son cosas con las que se nace. Por más dinero que se tenga, nunca se puede comprar el buen gusto“, aseguró “La Chica Dorada”, según recuerda el sitio E!.

Ante esto, Thalía no se quedó callada y le mandó un mensaje a su excompañera de grupo:

“Tengo muchas cosas importantes que hacer para perder el tiempo respondiendo a las tonterías que dice Paulina. Por mí, que se revuelque en su envidia, que se dedique a su carrera y sus cosas, y que me deje en paz para hacer lo mío, que es trabajar“, declaró Thalía a los medios de comunicación.

Y si los fans pensaban que las cosas ya habían quedado atrás, se equivocaron, ya que nuevamente las dos cantantes pop mexicanas regresaron a las andadas este 2018, aunque de una manera más “sutil”.

Y es que ambas decidieron incursionar en el género del reguetón: Paulina lanzó “Desire (me tienes loquita)”, al lado del cantante venezolano Nacho; mientras Thalía lo hizo de la mano de la cantante dominicana Natti Nathasha con el tema “No Me acuerdo”.

A la semana del lanzamiento de “Desire (me tienes loquita), Pau festejaba un millón de vistas en YouTube, pero no contaba que Thalía haría lo propio pero por superar los cinco millones de reproducciones de “No Me Acuerdo”.

Pero las cosas no pararon ahí, ya que a “La Chica Dorada” se le ocurrió lanzar el #desirechallenge, que consistía en que sus fans se grabaran bailando la contagiosa melodía y publicaran el vídeo en sus redes sociales.

Después, Thalía publicó un vídeo muy singular “Están ahí mis vidas… me escuchan, me oyen, me sienten…”, que al principio provocó una serie de críticas y memes. De ahí surgió el llamado #thaliachallenge que arrasó en las redes sociales.