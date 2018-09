Paciente podría morir en un año por anorexia y la burla de su doctor es reprochable

View this post on Instagram

Миллион вопросов за что ? почему именно я это пережила анорексию? Почему оказалась на доме 2, теперь мне все ясно …..я должна была пройти через весь этот ад , чтобы потом помогать людям сначала через музыку ,а сейчас вы мне помогли всем миром дать шанс Кристине -выжить! (благодаря проекту вы обо мне узнали и помогли собрать деньги ) !!!!!!я в ногах у каждого , кто оказал помощь …..у Кристины последний шанс -ее вес 17 кг ……ее мама в отчаянии ,как и я ….но Ян Голанд обещал помочь !!!!! Я надеюсь на вашу моральную поддержку сейчас сижу пишу в том самом кабинете , где когда -то лежала на диване под одеялом сама ,сейчас передо мной на этом диване -Кристина ….по ту сторону жизни (Умирает от холода хоть 30 градусов и 3 одеяла )с ней сидит мамочка ,а 2 года назад рядом со мной сидела тогда моя мама ,моя Оленька )в таком же полном отчаянии ! Берегите себя, своё здоровье и своих близких!!