¿Qué pasó con la salud de Rafael Amaya, actor de ‘El Señor de los Cielos?

Desde su salida de la narcoserie no se ha sabido nada del actor

La narcoserie de Telemundo “El Señor de los Cielos” está a punto de finalizar su sexta temporada y Rafael Amaya no ha hecho acto de presencia lo que ha ocasionado que se cuestione si su salud deterioró.

El actor que interpreta a Aurelio Casillas en la saga dejó de aparecer en los capítulos a mediados de julio y los escritores hicieron que el personaje cayera en coma. Se hicieron ajustes a la historia y entró Matías Novoa con un personaje atado al pasado de Aurelio Casillas y recayó el protagonismo en él.

No se sabe mucho de la salud de Amaya, inclusive, nunca se confirmó de que padecía el actor. El rumor y lo más consistente fue que aspiró una substancia tóxica durante las grabaciones de la producción que lo debilitó a tal grado de no seguir cumpliendo con sus llamados de trabajo.

Cuando inicialmente empezaron los rumores de la salida del actor de la serie, nos comunicamos con Telemundo para que nos confirmaran la noticia pero desde ese entonces siempre se ha dicho que “todo continúa según los planes de grabación pautados“.

La audiencia de la serie no ha sufrido demasiado ya que se mantiene la esperanza de que Rafael Amaya regrese al personaje que ha dado vida a lo largo de los últimos seis años. ¿Pero qué pasará si no regresa? El público fiel se ha manifestado en contra de la cadena y es de a diario que piden su retorno y si no cumplen, ¿será el fin de ‘El Señor de los Cielos’?

Todo es una incógnita pero lo primordial es que Rafael Amaya se encuentre bien de salud y que pronto se pueda ver de nuevo, en el personaje de Aurelio Casillas, o algo más, si así lo desea.

“El Señor de los Cielos” culmina su sexta temporada el próximo lunes 24 de septiembre a las 10pm/9c.