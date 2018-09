Zuleyka Rivera sube la temperatura con diminuto bikini, y las palabras de Shakira

La sexy modelo y conductora de televisión elevó las bajas pasiones en Instagram

Zuleyka Rivera se mostró sexy y romántica en su nuevo post de Instagram. Su público no solo enloqueció con sus curvas sino con el texto que acompañó la fotografía en el que cita un exitoso tema de la colombiana Shakira: “Te regalo mi cintura, te regalo mis labios para cuando quieras besar, te regalo mi locura y hasta las pocas neuronas que me quedan ya. Porque el amor me ha llevado hasta la locura… del amor vivo y del amor solo quiero vivir“, este extracto corresponde al tema “Tú”, canción que pertenece al álbum “Dónde Están los Ladrones“.

Aquí les compartimos el vídeo oficial de esta romántica canción.

Cabe señalar que la imagen publicada por Rivera en una hora ha obtenido más de 60 mil likes. Los comentarios del público tampoco se hicieron esperar, y muchos de ellos dicen que lo que ella da entender con la canción, es “El mejor regalo sin duda”, según @enrique_kikon.

Otros le piden que ante el extracto sería buena idea darle crédito a Shakira, quien escribió la canción, así se lo manifestó @trujilloxoxo al escribir: “Por que eres tú mi sol, la fe con que vivo, la potencia de mi voz, los pies con que camino! Dale el crédito a Shakira“.