Kris Jenner habló y reveló secretos del embarazo de su hija Kylie Jenner

El estrés por el secreto mejor guardado de la familia, casi superaba las fuerzas de la mamá del clan Kardashian-Jenner

La estrella televisiva Kylie Jenner, sus famosas hermanas y, sobre todo, su madre y mánager Kris Jenner vivieron un auténtico calvario -o eso se desprende al menos del último episodio del popular ‘reality’ familiar- a la hora de mantener en el más absoluto secreto la noticia del embarazo de la benjamina del clan televisivo, quien solo se animó a confirmar públicamente el inicio de su primera experiencia maternal días después de que la pequeña Stormi llegara al mundo el pasado mes de febrero.

“Fue una situación de mucho estrés para mí. Mucha gente decía: ‘Vamos a publicarlo ya’, y yo enseguida reaccionaba diciendo: ‘¡De eso nada!’. Al final todo salió bien, Kylie se mantuvo en todo momento protegida de los fotógrafos y creo que la experiencia ha sido muy positiva para todos”, ha declarado Kris Jenner en ‘Keeping Up With The Kardashians‘ para que, a continuación, su hija Kim alabara a su hermana pequeña por su decisión de abandonar temporalmente la vida pública.

“¿Te puedes creer que Kylie fuera capaz de salir del hospital sin que se escribiera ni una sola noticia sobre el parto? Para que luego digan que las mujeres de esta familia tienen las bocas muy grandes y lo acaban filtrando todo. ¡Hemos sido capaces de mantener el secreto, como quería Kylie!“, ha celebrado la esposa de Kanye West en el programa emitido ayer domingo.

Al final del mencionado capítulo, las dos grandes protagonistas de la historia -Kylie y la entonces diminuta Stormi, fruto de la relación de la empresaria con el rapero Travis Scott- hicieron acto de presencia ante las cámaras para saludar a los espectadores y, en el caso de la primera, para sincerarse abiertamente sobre las sensaciones que le embargaban ahora que no tenía a su niña creciendo en su interior.

“Me ha gustado mucho el embarazo y la verdad es que lo echo de menos. He tenido un embarazo muy llevadero y una de las mejores cosas de ello ha sido que en ningún momento me sentía sola. Durante un tiempo me entristeció mucho no estar embarazada ya”, confiesa la acaudalada joven de 21 años en el episodio.