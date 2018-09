El NYCFC se clasifica para los playoffs con victoria ante Chicago Fire

Villa y Ring anotaron para obtener el pase matemático a la postemporada

EL BRONX, NY – Tras un verano en el que sólo habían logrados dos victorias en 10 partidos, el New York City FC por fin logró la clasificación matemática para los playoffs de la MLS con una contundente victoria la noche del miércoles en el Yankee Stadium frente al Chicago Fire por un 2-0 que pudo ser más abultado.

Los goles de Alexander Ring y David Villa en la segunda parte hicieron justicia al dominio de los celestes ante un rival que era más peligroso de lo que su posición en la tabla indica –penúltimos en la Conferencia Este– ya que venían de empatar con New England y golear a Orlando City en Chicago. Además, el pasado 30 de junio habían superado al propio NYCFC por 3-2.

El partido arrancó con ausencias destacadas en el once de Domènec Torrent, especialmente las del paraguayo Jesús Medina y el venezolano Yangel Herrera. Pero los locales controlaron el partido y tuvieron las mejores ocasiones en una húmeda noche en el tempo del béisbol.

La acción más espectacular de la primera parte se dio tras un córner botado por Chicago. Después de varios rechaces de cabeza, la pelota se fue hacia Raheem Edwards quien, desde la frontal del área, remató de tijera forzando la estirada a la derecha de Sean Johnson.

Villa caía varias veces en el fuera de juego que tiraba la defensa de Chicago y se desesperaba porque no le llegaban los balones que buscaba. Y cuando le llegó uno franco para rematar frente al arquero Stefan Cleveland, el esférico se fue por encima del larguero de los de Chicago en la mejor ocasión de toda la primera mitad.

Ring abrió el marcador nada más comenzar la segunda parte tras una bonita jugada entre Maxi Moralez y Villa, que dejó de tacón para que el mediocampista finlandés cruzara con la izquierda y anotara su segundo gol de la temporada.

Apenas cuatro minutos, los mismos protagonistas construyeron el segundo gol. Ring avanzó desde el medio del campo tras una recuperación de balón y encontró a Moralez. El argentino se fue hasta la línea de fondo y con un preciso “pase de la muerte” habilitó a Villa para que el capitán del NYCFC marcara su 12º gol de lo que va de temporada.

En el minuto 65 el árbitro anuló correctamente un gol al delantero serbio de Chicago Nemanja Nikolic por fuera de juego.

Con la victoria los celestes afianzan su tercera posición en la Conferencia Este con 53 puntos, a 10 del líder Atlanta United y a 6 de sus rivales locales, New York Red Bulls. Atlanta y Red Bulls se enfrentan este domingo en Harrison, New Jersey, a la 1 pm ET. Por su parte, NYCFC jugará el sábado a las 8 pm ET de visitante ante Minnesota United.