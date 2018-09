Niñera demanda a pareja de TriBeCa por mensaje de texto racista

La madre admitió por error que no quería a "otra" empleada afroamericana

Apretar el botón equivocado en el teléfono celular se ha convertido en un gran error para una familia de TriBeCa, que ahora está siendo demandada por la niñera recién contratada para cuidar de su bebé de dos meses de nacido.

Según Giselle Maurice, en el que iba a ser su primer día de trabajo en 2016 recibió de Lynsey Plasco-Flaxman un mensaje de texto que decía “NOOOOOOOOOOO OTRA PERSONA NEGRA”.

Aparentemente, la madre de dos hijos pensó que le estaba escribiendo a su esposo, el banquero Joel Plasco, para quejarse de la raza de la nueva niñera. Pero se lo envió por error a Maurice, incluso dos veces.

Cuando se dio cuenta de su error, Plasco-Flaxman inmediatamente despidió a la niñera, diciendo que se sentía “incómoda”.

Dijo que la niñera anterior era afroamericana y había hecho un mal trabajo, por lo que estaban esperando a una empleada filipina.

Ahora Maurice, de 44 años, está demandando a la pareja por discriminación y buscando una compensación por los salarios que dice que le prometieron: $350 dólares diarios por seis meses viviendo con ellos.

En cambio Maurice dice que sólo le pagaron por el trabajo de un día y la enviaron a su casa en un Uber.

“Sé que es discriminación”, afirmó a New York Post.

Pero la familia dice que sus acciones fueron razonables, argumentando que no podían confiar en Maurice después de haberla ofendido.

“[Mi esposa] le había enviado algo que no quiso decir. Ella no es racista. No somos personas racistas”, dijo Plasco, copresidente del banco de inversión Dalmore Group. Agregó que su esposa estaba muy estresada, dos meses después de haber tenido a su segundo hijo.