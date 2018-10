¿Por qué el noviazgo de Camila Cabello y Matthew Hussey ha dado mucho de qué hablar?

La nueva relación de la exintegrante de Fifth Harmony desató dudas entre algunos "Harmonizers"

El noviazgo de Camila Cabello con el británico Matthew Hussey ha dado mucho de qué hablar, y no solamente cosas buenas. La pareja fue captada por primera vez en una playa mexicana, en febrero pasado, y de inmediato generó gran interés.

La nueva relación de la exintegrante de Fifth Harmony desató dudas entre algunos “Harmonizers”, quienes en 2016 hicieron correr el rumor de que entre Camila y Lauren Jauregui había un romance, luego de que esta última se declarara bisexual.

En su momento, la propia Lauren consideró como irrespetuosa la teoría (basada en fotografías y mensajes publicados por ellas en sus redes sociales) de que entre las jóvenes hubiese algo más que compañerismo.

No obstante, cuando se dio a conocer que la intérprete de “Havana” tenía un nuevo amor, la misma Lauren revivió el antiguo rumor al comentar el video de un fan que evidenciaba la sincronización que había entre ambas cuando estuvieron juntas en Fifth Harmony.

“Es una porquería real, pongan atención”, escribió.

Con la etiqueta #Camren (término surgido de la unión de los nombres Camila y Lauren) varios cibernautas apoyaron la idea de que el noviazgo con Hussey no era más que una manera de ocultar su verdadera orientación sexual.

Estos mismos fanáticos, que tienen la fantasía de que las cantantes sean algo más, fueron los primeros en emocionarse hace unas semanas, cuando surgió la noticia de que el británico había sido infiel a la intérprete de “Sangria Wine”.

Y es que la cantante alemana Elieve dijo en una entrevista de radio que habían compartido al galán.

“Camila y yo salimos con el mismo chico al mismo tiempo… Estaba trabajando en mis sencillos en Londres cuando lo conocí. Fue muy bueno, un tipo listo, apuesto. Supongo que era demasiado bueno para ser verdad.

“Cuando volví a Londres, vi las fotografías de paparazzi de él y Camila en México (en febrero). ¿No es una locura? Espero que sean felices y les deseo lo mejor”, contó la alemana.

Hussey, quien tiene su canal de YouTube y una columna en la revista Cosmopolitan, se proclama como el mejor consejero en citas para mujeres en el mundo.

Elieve no dio detalles del tipo de relación que tuvo con el experto en citas, pero sostuvo que él salía con ambas al mismo tiempo.

“Cuando estuvimos juntos hablamos del hecho de que tenía un parecido con ella y me respondió: ‘Ella como que es mi fan’. Le dije: ‘¿En serio?’ y me dijo que la conoció en el programa Good Morning America.

“Supongo que era algo más que una fanática”, dijo la alemana en el programa radial.

La europea fue atacada por los fans de Cabello, quienes lograron que le suspendieran su cuenta de Instagram por un tiempo. Una vez que la recuperó, publicó las imágenes de las notas que reportaron el supuesto engaño de Hussey.

Hasta el momento, Cabello, quien estuvo hace unos días en México presentando su ‘Never Be the Same Tour’, ha hecho algún comentario sobre la supuesta infidelidad.

POR: Alejandro Vizzuett Diaz