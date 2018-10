¿Por qué Kanye West le dio a Kim Kardashian un cheque por $1 millón de dólares?

El rapero tiene gran influencia en las decisiones de la famosa

Kim Kardashian es una mujer multimillonaria gracias a sus apariciones en el programa “Keeping Up With The Kardashians” y sus multiples negocios alternos alrededor de su imagen.

La famosa reveló en el podcast de Ashley Graham que su esposo Kanye West la sorprendió con un cheque de $1 millón de dólares el Día de las Madres.

Kim dijo que una marca de ropa se acercó a ella para que los ayudara a promover y le ofrecieron un millón de dólares.

“No quiero decir cual marca fue pero usualmente se piratean Yeezy [la marca de ropa de Kanye]”, Kardashian dijo en el programa. “Le voy a preguntar a Kanye su opinión al respecto y me dijo, ‘No bebé. No quiero que hagas eso’“.

Todo esto sucedió una semana antes del Día de las madres y la sorpresa la dejó sorprendida.

“Llega el Día de las Madres y el estaba grabando fuera de la ciudad. Me llegan flores y un sobre a la puerta de mi casa. Abrí el sobre y era un cheque por un millón de dólares con una nota que decía gracias por apoyarme siempre y por no publicar. También el sobre incluía un contrato para ser dueña de Yeezy y tener un porcentaje y ese fue mi regaló del Día de las Madres“, contó la famosa.