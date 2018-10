¿Miedo a reportar un ataque sexual?

Niños, adolescentes, jóvenes y adultos son atacados sexualmente. Te decimos qué hacer y cómo actuar luego de un asalto sexual

En las últimas semanas, uno de los temas más prominentes y visibles en los medios y redes sociales ha sido el del ataque sexual.

A raíz de las denuncias de la doctora Christine Blasey Ford en contra del juez Brett Kavanaugh, nominado por el presidente Trump para la Corte Suprema, millones de mujeres revivieron ataques y abusos sexuales que sufrieron años e incluso décadas atrás. Muchas de ellas incluso se animaron a revelar los secretos que por años habían intentado olvidar.

Millones de niños, adolescentes, jóvenes y adultos son atacados sexualmente por lo menos una vez en sus vidas. Pero a pesar de la abundancia y frecuencia de los casos, sólo un pequeño porcentaje de víctimas se anima a reportar el abuso.

Laura, una inmigrante de 65 años de edad que pidió no compartir su apellido públicamente, es una de las miles de mujeres que nunca se animó a compartir su experiencia de asalto sexual, en su nativa Argentina.

“Las mujeres de mi generación crecimos escuchando que cuando un muchacho se sobrepasaba con nosotras, era culpa nuestra, por la manera de vestirnos, o por la manera de actuar”, reflexionó la inmigrante.

Laura compartió un incidente que nunca pudo borrar de su mente, durante una visita al ginecólogo, a los 19 años de edad.

“Quizás yo era demasiado inocente para mi edad. Pero cuando el médico empezó a tocarme, ya no como doctor, sino de forma sexual, yo no supe cómo reaccionar, me paralicé y no pude decir nada”, compartió. La víctima no se animó a contarle a sus padres, porque creyó que la culparían a ella.

“Decidí ir con el cura de la iglesia a la que siempre iba y le conté lo que me había ocurrido”, recordó la víctima. Pero el sacerdote reaccionó del mismo modo que Laura temía que reaccionen sus padres.

“Me dijo que era mi culpa, que ‘algo debía haber hecho’ para inducir al médico a cometer pecado y terminó dándome una penitencia extra por ‘haberlo provocado’. Sentí tanta vergüenza que preferí ya no decir nada”. No fue hasta hace un año, tras la traumática experiencia con su confesor de décadas atrás, que Laura pudo compartir el incidente con su pareja actual.

No estás sola

La semana pasada, luego del testimonio de la doctora Ford, RAINN, la mayor organización del país contra la violencia sexual, recibió en su “hotline” más de 3,000 llamados de víctimas, la mayor cantidad recibida en sus 24 años de historia. En un comunicado, la organización reportó un aumento del 338% en el tráfico de llamados de las víctimas. En septiembre de este año, la organización ayudó a 28,509 sobrevivientes de ataque sexual y a sus seres queridos, un promedio de 950 personas por día, comparado con 18,129 personas del año pasado.

Scott Berkowitz, presidente de RAINN explicó que con las noticias de acusaciones a celebridades como en los casos del actor Bill Cosby o del productor Harvey Weinstein, y como resultado del movimiento de #MeToo, en el último año hubo un aumento histórico en la cantidad de víctimas reportando asaltos sexuales.

No te calles: qué hacer luego de un ataque sexual

Si has sido atacada o atacado sexualmente, lo primero que debes saber es que no es tu culpa.

Si quieres conservar la posible evidencia de ADN, puedes pedir un examen forense, conocido como Kit para casos de violación, o “Rape Kit”. No es mandatorio reportar la violación para poder obtener el examen. Para encontrar un sitio cercano a tu domicilio, puedes visitar https://centers.rainn.org/. Por otro lado, sí es mandatorio reportar cualquier asalto cometido a una persona menor de edad.

Antes de realizar el examen, se recomienda evitar bañarse, ir al baño, cambiarse la ropa, peinarse o limpiar el sitio.

También es fundamental la consulta con un médico, para evaluar la posibilidad de contagio de alguna enfermedad venérea, o de embarazo.

Llamado de ayuda

RAINN cuenta con una línea nacional de asalto sexual a la que puedes llamar las 24 horas del día, 7 días a la semana: 1-800-656-HOPE. También puedes hacerlo en la internet, yendo al sitio en español https://www.rainn.org/es. La ayuda es gratuita y totalmente confidencial.

Al llamar al hotline, las víctimas reciben apoyo para procesar lo que les ha ocurrido, así como información sobre sitios locales, cercanos a su dirección, recursos e información médica y legal.

A su vez, la organización cuenta con una “sala de ayuda” digital y confidencial, disponible los miércoles y sábados de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. hora Este, a la que puedes ingresar y conversar con otros sobrevivientes de asalto sexual de manera confidencial.

RAINN también acepta la ayuda de voluntarios interesados en colaborar y recibe donaciones.

Signos de abuso

En muchos casos, los niños más pequeños temen o no saben cómo reportar que están sido abusados. Estos son algunos de los signos que los padres, familiares o personas cercanas deben contemplar:

El menor o la menor se niega a cambiarse la ropa o a bañarse.

La víctima comienza a orinar en su cama, a pesar de su edad avanzada para hacerlo.

Pesadillas, miedo y preocupaciones excesivas.

Retraso en comportamientos como el ponerse los dedos en la boca.

Conversaciones o conocimiento excesivo de temas sexuales

Asalto sexual en cifras

No sólo las violaciones se consideran ataques sexuales. También están incluidos los intentos de violación, las caricias sexuales no solicitadas y los actos sexuales forzados de todo tipo.