Una escuela con el corazón hispano

“Nuestra Señora Reina de los Mártires” es un centro católico romano con una de las poblaciones latinas más grandes en todo el sistema administrado por la Arquidiócesis de Nueva York

En las semanas del 18 al 22 de octubre, el currículum sobre el anti-matoneo (anti-bullying) y ambiente seguro (safe environment) será cubierto durante la clase de Religión en la escuela católica “Nuestra Señora Reina de los Mártires”, ubicada en Inwood.

“Lo hacemos así porque se acomoda mejor con los valores cristianos de no hacerle daño a las personas y de mantener el respeto por los demás y el entorno”, explicó el director de la escuela, Andrew Woods.

Con más del 75%, “Nuestra Señora Reina de los Mártires” es una de las escuelas del sistema de la Arquidiócesis de Nueva York con mayor población hispana. La mayoría del total de 272 estudiantes son segunda o tercera generación de dominicanos; el resto son ecuatorianos y muchos de origen étnico mezclado, afroamericanos y blancos, añadió Woods.

Existe una relación de igualdad en torno a los sexos, apuntó el director, añadiendo que el 75% de los alumnos reciben algún porcentaje de ayuda financiera para cubrir sus matrículas y gastos anuales.

Como en el resto de los centros educativos católicos, se siguen los lineamientos del Common Core y los estudiantes son evaluados con los exámenes estatales de Inglés, Ciencia y Matemáticas. Pese a la gran población hispana no cuentan con un programa bilingüe, pero Woods indicó que casi la totalidad de las maestras hablan español y dedican una atención especial a los niños que hacen la transición de Prekínder a Kindergarten.

No obstante, en los próximos días los estudiantes participarán en muchas actividades para celebrar el Mes de la Herencia Hispana, especialmente con presentaciones musicales.

Historia de la fundación

La parroquia de “Nuestra Señora Reina de los Mártires” fue fundada en 1927 por el reverendo William C. Ryder, quien comenzó una escuela temporal en la rectoría en 1932. Posteriormente se hicieron planes para una escuela de cuatro pisos con un auditorio, sótano y primer piso en el extremo sureste de la propiedad, pero la Gran Depresión interrumpió el proceso. En cambio, un auditorio de una planta con aulas temporales para una escuela hasta 8o. grado se construyó en 1934. Debido a que seguía creciendo la demanda de aulas, se requirió una escuela permanente más grande, dando paso a la construcción que comenzó en 1949.

El nuevo edificio de la escuela fue inaugurado en septiembre de 1950 y el fue dedicado al cardenal Francis Spellman, el 7 de noviembre de 1950. Originalmente, la escuela estaba a cargo de las Hermanas Franciscanas Misioneras del Sagrado Corazón; la primera directora en 1932 fue la hermana Marie Joseph Murphy. La última Hermana Franciscana en el personal fue la Hermana Mary Frances de Chantal Cunningham, quien fue directora hasta el 30 de junio de 1980. Desde entonces la escuela ha sido totalmente atendida por miembros laicos. El primer director laico fue Albert D ‘Angelo, que fue director desde septiembre de 1980 hasta junio de 1991.

Actualmente, el edificio consta de cuatro pisos con la iglesia establecida en el sótano. Eso es una ventaja, afirma el director, porque toda la facultad y los estudiantes bajan todas las mañanas para realizar la primera oración, cantan el himno nacional (Star Spangled Banner) y lo hacen de nuevo por la tarde para hacer la oración de despedida.

También cuentan con una colección de animales vivos como parte del laboratorio de ciencias y biodiversidad.

Fuerte relación con exalumnos

Roberto Plácido es uno de los profesores de Matemáticas cuya historia está ligada fuertemente a la escuela “Nuestra Señora Reina de los Mártires” y también al vecindario, donde todavía vive él y su familia.

Por esa razón él conoce el valor y la importancia de los programas after school, que proveen a los alumnos de un lugar seguro en lugar de pasar el tiempo en la calle con la tentación de las malas compañías. El programa es administrado por la organización Kids in the Game.

“Nuestra escuela tiene un ambiente muy seguro. Si los estudiantes no quieren irse a casa, pueden estar aquí, no solo en el after school que termina a las 7:00 de la noche sino en otras actividades físicas para que se mantengan en forma y de voluntariado”, afirmó.

El director Woods destacó además la relación fuerte que tienen con los exalumnos. Cada año realizan una fiesta para el Día de San Patricio, donde se recaudan entre $35,000 y $45,000 lo cual les permite invertir en diversos beneficios para los estudiantes. Dos donantes particulares permiten becar a 20 estudiantes, por lo cual están muy agradecidos, afirmó.