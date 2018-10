Fallece ícono de la comunidad LGBT latina de NYC: ‘Ms. Colombia’

NYPD confirmó que su cuerpo fue hallado en las aguas de la playa Jacob Riis Park

La comunidad LGBT latina de la Gran Manzana perdió a uno de sus íconos: ‘Ms. Colombia’.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) informó que Osvaldo Gómez, alias ‘Ms. Colombia’, fue hallado sin vida el miércoles en las aguas de la playa Jacob Riis Park, en Queens.

Y aunque la Uniformada indicó que no había indicios de que la muerte fuera consecuencia de un acto criminal, o que hubiera algún sospechoso, la Oficina del Médico Forense realizará una autopsia para determinar la causa exacta de su deceso.

Gómez era un personaje muy conocido en la Gran Manzana, sobre todo entre los hispanos, y era una figura infaltable en los diferentes desfiles LGBT que se realizan durante el mes del Orgullo Gay cada junio.

Desde la gran ‘Parada’ por la Quinta Avenida hasta los desfiles LGBT más pequeños en los cinco condados, ‘Ms. Colombia’ siempre alegraba el ambiente con sus coloridos vestidos, su barba verde, y sobre todos sus dos infaltables compañeros, su perro y su cotorra.

Pero era en Queens donde Gómez se había convertido en toda una celebridad. En cada edición del Desfile LGBT en Jackson Heights, su extravagante presencia se mezclaba con las carrozas con música latina, las reinas de bellezas -‘drag queens’– de los diferentes países latinos, y las comitivas de los funcionarios electos de la zona, quienes también reconocían su presencia.

“Era un ícono de la comunidad LGBT y más allá”, indicó Daniel Dromm, el concejal que representa a Jackson Heights y Elmhurst, quien agregó que “ella era querida por todos los que la veían en las calles, en los desfiles y en sus vecindarios con esos coloridos trajes y su pájaro en el hombro”.

El concejal indicó que su oficina está en contacto con varias organizaciones para planear una vigilia para ‘Mis Colombia’, lo que será anunciado en los próximos días.

“Su carisma y su habilidad de provocar una sonrisa en la cara de cada persona que la conocía será algo que extrañaremos en Nueva York”, recalcó Dromm.

Pero Gómez no sólo estaba presente en las celebraciones del orgullo LGBT, también se le veía en el ‘India Day Parade’, en el ‘Chinese New Year Parade’, y paseándose los fines de semana del verano por la arena de la playa Jacob Riis Park, que es popularmente conocida como “A Community Beach For Queer, Trans and People of Color”. Y fue allí, precisamente, donde terminó su vida.