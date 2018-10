Usuarios del tren L prueban lo que será quedarse sin Subway

La MTA suspenderá el servicio en esta línea todos los fines de semana de octubre

Los pasajeros del tren L no tendrán que esperar hasta el próximo abril para saber qué harán una vez sea suspendido el servicio en esa línea. Este fin de semana tendrán una probadita de lo que será quedarse sin su Subway.

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) anunció que todos los fines de semanas de octubre, comenzando este sábado 6, cancelarán los trenes entre Manhattan y Brooklyn, con el fin de hacer trabajos en el túnel en preparación al cierre por 15 meses que está previsto para el 2019.

Estos cierres en octubre permitirán, según la MTA, que los trabajadores realicen labores de mantenimiento que garantizarán que el cierre a partir de abril del próximo año no se extienda más allá de la fecha prevista. Pero estas ‘mini’ cancelaciones del servicio también servirán para que los usuarios, aunque no lo hayan pedido, pueden tener una prueba de cómo sus vidas será alteradas una vez que no puedan movilizarse de un condado a otro.

Las suspensiones los fines de semanas serán solamente entre Manhattan y la primera estación en Brooklyn, Bedford Av., mientras que el servicio será normal entre la estación Rockaway Parway y Broadway Juntion.

Específicamente, y como ya lo había explicado el presidente de la Autoridad de Tránsito de Nueva York Andy Byford, los trabajadores de la MTA realizarán ajustes en el sistema de señales, para que los trenes puedan devolverse una vez lleguen a Bedford Av., durante los meses de cierre.

Las suspensiones los fines de semanas comenzarán los viernes a las 11:30 p.m. y terminarán los lunes a las 5 a.m., tiempo durante el cual funcionarán autobuses entre la Octava avenida en Manhattan.