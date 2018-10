“A star is born”: El paso triunfal de Lady Gaga de la canción al cine

Y por qué podría ganar un Oscar

Quien solo la conoce por su música y sus excéntricos vestuarios podría llevarse una sorpresa con esta nueva faceta suya.

Lady Gaga, uno de los íconos de la música popular moderna y ganadora de seis premios Grammy, ahora debuta como actriz en la gran pantalla.

Se trata del tercer remake del drama musical “Nace una estrella” (A star is born, título original en inglés), un filme que se hizo por primera vez en 1937 y que muchos anticipan como el boleto de la cantante y compositora hacia el Oscar.

“Nace una estrella” -que ya ha sido presentada en importantes festivales de cine en ciudades como Venecia, Toronto y Londres- se estrena este viernes en los cines de Estados Unidos.

Los medios especializados han aclamado la producción de manera general, que incluye el debut de Bradley Cooper como director, y que acompaña a la cantante en el otro papel protagónico.

Pero tanto o más que el talento de Gaga ante las cámaras, los críticos coinciden en la impresionante vuelta de tuerca que representa esta nueva faceta de una artista a la que es poco común ver reflejada en la pantalla como una persona común y corriente, con sus miedos e inseguridades.

Una gran transformación

El filme relata la historia de amor entre Ally (Lady Gaga) y Jackson Maine (Bradley Cooper). Él es un cantante de música country cuya carrera va en decadencia, cuando la conoce ella: una joven tímida con aspiraciones en la industria de la música.

Warner Bros. “No quiero maquillaje en tu cara”, le dijo Bradley Cooper (director del filme y coprotagonista) a Lady Gaga cuando presentó la audición para el papel.

Con el empuje de Maine, Ally logra el éxito, mientras la carrera de él se hunde cada vez más.

Lady Gaga dijo en una reciente entrevista con la BBC que su personaje le recordaba su propia infancia, “cuando me sentía insegura, cuando se burlaban de mí en la escuela y no creía en mí misma“.

Para David Rooney, uno de los críticos de cine de la revista estadounidense The Hollywood Reporter, lo más interesante de ver a Lady Gaga en esta película es “apreciar a esta criatura del mundo del pop convertirse en una joven sencilla y vulnerable de la clase trabajadora”.

Lady Gaga es conocida por sus extravagantes atuendos, entre ellos un vestido hecho de carne y un corpiño que disparaba chispas sobre el escenario.

Su mayor desafío en la película fue precisamente convertirse en lo opuesto a ese personaje.

“La mayor parte de la película, no tengo maquillaje en mi cara”, dijo Gaga en agosto, durante una conferencia de prensa.

“Al principio de mi carrera, siempre me gustó transformarme, convertirme en personajes diferentes. Eso es parte de mi trabajo artístico y mi música. Pero Bradley realmente quería verme sin nada“.

Warner Bros La vulnerabilidad y naturalidad de su personaje es algo a lo que el público de la cantante no está a acostumbrado.

“Recuerdo cuando hice la primera prueba de pantalla, salí de mi casa y Bradley estaba allí con una toallita desmaquillante: ‘No quiero maquillaje en tu cara’, me dijo.

“Esta vulnerabilidad es algo que él me hizo exponer, alguien que no necesariamente se siente segura siendo vulnerable todo el tiempo”.

Comparaciones

Las comparaciones con las actrices que han representado el rol de Ally en las tres películas anteriores eran inevitables.

Se trata de tres nombres duros en la industria del cine: Janet Gaynor (1937), Judy Garland (1954) y Barbra Streisand (1976).

La propia Streisand dijo durante una entrevista reciente con el canal de entretenimiento ExtraTV que “amó” esta nueva versión.

Cartel Oficial. La película tuvo su debut a finales de agosto durante el Festival de Cine de Venecia.

“Creo que la película es maravillosa y ella (Gaga) es maravillosa. Bradley me dijo que trabajó con ella durante meses para descubrir su verdadero yo. Creo que la película va a ser una gran éxito”.

Para Rooney, la mayor diferencia entre las actuaciones de las cuatro mujeres está en el “naturalismo” que le impregnó Lady Gaga a su papel.

¿Podría ganar un Oscar?

“Esta nueva versión de la película es escandalosamente disfrutable”, dijo el periódico británico The Guardian, que calificó a Lady Gaga como “sensacionalmente buena”.

The Chicago Tribune dijo: “Gaga aprovecha cada oportunidad para impresionarnos sin dejarnos exhaustos”.

Las críticas como estas vienen desde muchos de los medios más incfuyentes del mundo y provocan una pregunta: ¿Podría Lady Gaga ganar un Oscar por su interpretación?

Getty Images Tanto la actuación de Bradley Cooper como de Lady Gaga han sido alabadas por los medios más influyentes del mundo.

Gaga le dijo a la BBC que esta idea le parecía “un poco sobrecogedora” y que lo más importante para ella ha sido “la experiencia”.

David Rooney, de The Hollywood Reporter, opina que a Nace una estrella “seguramente le irá bien en las nominaciones al Oscar”.

“Creo que deleitará al público. Es una gran película. El marketing ha sido excelente. Las canciones son buenas, y sé que hay una gran curiosidad”, dice.

“Pero creo que si alguien podría ganar un premio a mejor actuación en esta película es Bradley Cooper. De alguna manera dudo que ella gane“.

En 2016, la artista de 32 años ganó un Globo de Oro por su interpretación en una de las temporadas de la serie estadounidense American Horror Story.

Ese mismo año estuvo nominada al Oscar en la categoría Mejor Canción Original por Til It Happens To You, la cual compuso para el documental The Hunting Ground, sobre violaciones y abusos sexuales en las universidades estadounidenses.

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.