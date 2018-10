Canelo Álvarez buscará nuevo título en el Madison Square Garden

View this post on Instagram

Con mucha emoción les anuncio mi siguiente pelea. Próximo 15 de diciembre en el MSG de New York. Tomando un gran reto más en mi carrera y representando al wbc como campeón de las 160 lbs ahora pelearé por el título mundial por las 168 lbs vs Rocky Fielding actual campeón wba!🥊🥊🚨 It is with great pleasure I announce my next fight to be held December 15th at Madison Square Garden in NYC, undertaking another great challenge in my carrer and representing the WBC as the 160 lb champion. I will fight for the 168 lb Title against the current WBA champion Rocky Fielding! #MiEra #canelotime