Mira el poderoso y emocionante musical de ‘Nuestra Belleza Latina’

Maite Perroni, Karlo G y Chiquis Rivera, junto a las 30 semi-finalista sacaron lágrimas

Con un claro mensaje de empoderamiento a la mujer, se dio inicio a la nueva face de ‘Nuestra Belleza Latina’ 2018, donde ya, desde el estudio, se presentaron las 30 participantes con el ferviente deseo de entrar a la mansión-universidad.

Con un musical al mejor estilo Hollywood, Maite Perroni, Karol G y Chiquis Rivera, pisaron con fuerza el impresionante nuevo set de NBL cantando ‘Así soy’, la versión en español de ‘This is me’. de la película ‘The Greatest Showman’.

“No soy ajena a la oscuridad. Escóndete me dicen no te queremos como estás… Ya aprendí mis cicatrices, pena dan. Escápate me dicen porque así nadie te amará. Que me eliminen, no los dejaré… Tenemos un lugar, yo sé, somos gloriosos. Con palabras duras me quieren herir. Las voy ya inundar y las voy a hundir. Fuerte soy con dolor porque soy quien debo ser… Así soy, paren porque aquí voy. Si marchando voy a mi propio sol, sin temor véanme…No me voy a disculpar, así soy…”, dice parte de la poderosa canción que sin duda será el himno de esta nueva temporada.

Con sus camisetas diciendo ‘Así Soy’, las tres cantantes que representan tres tipos de mujeres diferentes, llenaron ese escenario y emocionaron con su fuerza. Pero sin duda, el momento de explosión del musical, fue cuando desfilaron por la pasarela, las 30 candidatas cuyas camisas llevaban mensajes que las mujeres no deben olvidar.

‘Única’, ‘fuerte’, ‘invencible’, ‘valiente’, ‘perseverante’, ‘libre’… Eran algunos de los mensajes que llevaban las camisetas las semi-finalistas de desfilaban orgullosas, con fuerza y seguras, sobre la pasarela de NBL.

Con este claro mensaje, ‘Nuestra Belleza Latina’ hace historia siendo el primer concurso de belleza del mundo, que cambia radicalmente su mensaje, dejando atrás a la mujer objeto, para darle lugar a la mujer real y empoderarla.

