Homan amenaza con “inundar” Nueva York con agentes de ICE y desata rechazo

El responsable de la frontera de Estados Unidos, Tom Homan, generó una fuerte reacción en Nueva York tras afirmar que el gobierno federal “inundará la zona” con agentes del ICE si el estado aprueba una ley que limita la cooperación con autoridades migratorias.

Homan lanzó la advertencia durante un discurso en el que criticó la propuesta impulsada en Nueva York para restringir la colaboración entre policías locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas bajo el programa 287(g).

“¿Qué va a pasar con lugares como Nueva York y la gente aprueba esta legislación ridícula para no colaborar con nosotros? Vamos a inundar la zona”, dijo. “Van a ver más agentes del ICE que nunca. Así que, enhorabuena”.

Las declaraciones provocaron una respuesta inmediata desde el gobierno estatal, encabezado por la gobernadora Kathy Hochul, quien recordó que el propio presidente ha condicionado cualquier aumento de agentes a una solicitud estatal.

“Lo único que le diré al señor Homan es que el propio Donald Trump dijo que no enviaría un gran número de agentes del ICE al estado de Nueva York a menos que yo se lo pidiera. Y no se lo estoy pidiendo”, afirmó Hochul.

Rechazo desde organizaciones civiles

Las palabras de Homan también encendieron críticas entre organizaciones defensoras de inmigrantes en el estado.

Natalia Aristizabal, directora ejecutiva de Make the Road Action New York, calificó al funcionario en un comunicado como “uno de los principales artífices del violento régimen de deportaciones masivas de la administración Trump”, y cuestionó duramente su papel en la política migratoria federal.

Añadió que “el pueblo de Nueva York eligió al gobernador y a la legislatura para que dirijan las políticas de nuestro estado, no a un matón conocido por encarcelar a menores”, en referencia al rol del funcionario en la aplicación de políticas migratorias.

La dirigente también instó a las autoridades estatales a mantener su postura frente a Washington. “Necesitamos que nuestros funcionarios en Albany demuestren liderazgo ante esta intimidación y cumplan con la labor que el pueblo de Nueva York espera de ellos”, afirmó.

Finalmente, defendió la propuesta legislativa en discusión, asegurando que “Nueva York para Todos es un paso audaz para poner fin a cualquier connivencia entre las fuerzas del orden locales y funcionarios federales corruptos”, y sostuvo que la iniciativa cuenta con respaldo de comunidades inmigrantes, líderes religiosos y sindicales.

Sigue leyendo: