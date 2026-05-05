Tiroteo en centro comercial de Texas deja dos muertos y tres heridos

Dos personas murieron y otras tres resultaron heridas este martes tras un tiroteo en un centro comercial de la ciudad de Carrollton, al norte de Dallas, Texas, informaron autoridades locales.

El jefe de policía, Roberto Arredondo, indicó que el ataque no fue aleatorio, ya que las víctimas conocían al agresor. “No sabemos exactamente de qué trataba la reunión, pero entendemos que se trataba de una relación comercial”, explicó en rueda de prensa, según la agencia AP.

El presunto autor, identificado como Seung Han Ho, de 69 años, fue arrestado poco después del incidente en un supermercado ubicado a unos seis kilómetros del lugar del tiroteo. Hasta el momento, no se han anunciado los cargos en su contra.

Operativo y presencia federal

El ataque ocurrió en el complejo comercial K Towne Plaza, situado en una zona conocida como Koreatown. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron a agentes con armas desenfundadas mientras aseguraban el área.

En el operativo participaron también agentes del FBI, junto a otras autoridades federales.

Carrollton, con unos 130,000 habitantes, se ubica a unos 32 kilómetros al norte de Dallas y cuenta con una destacada comunidad de origen coreano, según señala AP.

De acuerdo con la agencia, en las últimas dos décadas la ciudad ha consolidado un activo distrito comercial coreano, con supermercados, restaurantes y centros religiosos que han impulsado su crecimiento económico y cultural.

La investigación sobre el tiroteo sigue en curso mientras las autoridades buscan esclarecer las circunstancias exactas del ataque.

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