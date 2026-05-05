Muere la periodista Yolaine Díaz en el incendio de Inwood que dejó tres víctimas mortales en Manhattan

La periodista dominicana Yolaine Díaz, figura conocida del periodismo hispano en Nueva York, murió en el incendio que consumió un edificio de seis pisos en 207 Dyckman Street, en el barrio de Inwood, durante la madrugada del lunes. Su madre también se encuentra entre las víctimas mortales del siniestro, según confirmaron a este diario colegas y personas cercanas a la familia. Las autoridades aún no han identificado oficialmente a las tres personas fallecidas.

Díaz, oriunda de Bonao, República Dominicana, y radicada en Manhattan, hizo carrera en algunas de las cabeceras más leídas por la audiencia hispana en Estados Unidos. Egresada de Lehman College, parte de la City University of New York (CUNY) en El Bronx, durante años se desempeñó como editora de moda y belleza en People en Español, donde cubrió alfombras rojas, premiaciones como los Grammy y reportajes de tendencias dirigidos al público latino.

Su firma apareció también en Ebony, Us Weekly y NewBeauty en Español. Más recientemente trabajó como freelancer y mantenía una comunidad activa de 44 mil seguidores en Instagram, bajo el perfil @chicwantedny, donde escribía sobre moda, belleza, viajes y estilo de vida.

En una entrevista en el 2020 con la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana, durante el Mes Nacional de la Herencia Hispana, Díaz dijo que trabajar en una revista de ese alcance le llenaba de orgullo porque le permitía representar a su país “con dignidad y respeto”.

El incendio se reportó a las 12:35 de la madrugada del lunes en el pasillo común del primer piso del edificio, según el FDNY, y se propagó con rapidez por la única escalera interior, alcanzando ocho apartamentos en distintos pisos y llegando hasta el techo. Más de 192 bomberos y personal de emergencias respondieron al siniestro de tres alarmas, que fue controlado a las 3 de la mañana. Tres personas murieron y otras cinco fueron hospitalizadas en estado crítico. En total, 14 personas fueron atendidas por servicios de emergencia, incluido un bombero con lesiones leves. La Cruz Roja registró a 30 hogares, con un total de 71 personas, para asistencia de emergencia. El Departamento de Edificios de Nueva York emitió una orden de desalojo total del inmueble.

At 12:35 a.m. Monday, the FDNY received a call for a fire at 207 Dyckman Street in Manhattan. Units arrived within three minutes and observed fire on the first floor of the six-story building. Members also saw several people attempting to exit the building via the fire escapes.… pic.twitter.com/S33bWsPpzP — FDNY (@FDNY) May 4, 2026

La comisionada del FDNY, Lillian Bonsignore, insistió durante una conferencia de prensa en el llamado a cerrar las puertas al evacuar un edificio en llamas. En el inmueble de Dyckman, los apartamentos cuyos residentes cerraron las puertas al huir sufrieron daños mínimos. Las viviendas que quedaron abiertas recibieron el grueso del fuego y del humo. La causa del incendio permanece bajo investigación.

Para el gremio del periodismo hispano en Nueva York, Yolaine Díaz era un referente en moda, belleza y entretenimiento, una voz que durante años acompañó el periodismo centrado en la audiencia hispanohablante en el país. Su muerte ha generado expresiones de pesar entre colegas y personas cercanas a su trayectoria profesional.

El Diario NY se une al pesar de la familia y de la comunidad de periodistas que conoció su trabajo.

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