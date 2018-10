VIDEO: Giró 360 grados para convertir el mejor penalti de la historia

¡No vas a creer la calidad de golazo de este juvenil ruso!

Desde los once pasos no se han visto precisamente los mejores goles de la historia, pero nunca hay que decir nunca. Los asistentes al partido de la liga Sub 21 del fútbol ruso entre el Ural y el Knitu-Kai de Kazán fueron testigos de un gol increíble, inusual y realmente extraño a la vez que espectacular desde el manchón penal

El jugador Norik Avdalyan fue el autor de un disparo fenomenal que se incrustó en el ángulo superior derecho de la portería rival. Tomó poca distancia, le pegó al balón con la pierna derecha a la vez que saltaba con la izquierda para dar a su cuerpo la energía necesaria para girar en un mortal hacia atrás mientras el balón volaba a gran velocidad.

¿Alguna vez viste algo así? Norik Avdalyan, del Knitu Kai de Kazán, hizo esta genialidad a la hora de patear un penal en el ascenso ruso. ¡Terrible! pic.twitter.com/EOi5Dwdcw2 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 8, 2018