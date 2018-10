Activista que grabó a Carina Romo, la “mexicana racista” de Los Angeles, dice que no creía lo que veía

Revelan identidad de la mexicana "vendida" y se populariza el video completo del intercambio

Naui Ocelotl Huitzilopochtli no podía creer lo que veía, menos lo que escuchaba.

Una mujer, de origen mexicano como él, se declaraba abiertamente “racista” contra los hispanos en general. A gritos, en una calle del condado de Los Angeles, la joven con una gorra que leía “Trump hace grande a América otra vez” se manifestaba a favor del presidente Donald Trump junto a grupo en un “rally”.

Pero la mujer se descontroló cuando se percató de que Ocelotl Huitzilopochtli la estaba grabando.

“Empecé a grabar y luego miró que estaba grabando y me golpeó la mano, no sé si quiso golpearme o quiso tirar el teléfono para que no la grabara. Pero era la primera vez que escuché que una persona así dijera que era racista. Entonces, sí estaba sorprendido”, relató el activista a Univision.

En el clip, luego de llamarse con orgullo una “mexicana racista”, Romo llama tontos y zombis a los inmigrantes indocumentados.

“Vendida, soy una mexicana bien vendida. Y tú eres un ignorante, tú no sabes de que qué estás hablando”, exclama.

Seguidamente, ataca a la administración del expresidente Barack Obama.

La hispana procede a defender su postura de que la única inmigración válida es la legal.

“Hay una manera de entrar, y, ésa es, legalmente”, sostiene.

Luego de que Impremedia reseñara el pasado viernes el video que comenzó a circular en septiembre, otros medios se hicieron eco de la noticia tratando de contactar a la protagonista que al momento no ha querido hablar con los medios.

Incluso se han popularizado hashtags como #Carinavendida, esto en referencia a unas de las expresiones directas de la mujer.