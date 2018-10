El cambio de vida de un menor de edad que tuvo sexo con una maestra

El adolescente tuvo un dramático testimonio en corte mientras sentenciaban a la mujer

“Era el chico invisible”.

Así definió un adolescente lo que fue era su vida en una escuela de Idaho antes que tuviera sexo con Rebecca Mason-Cales, de 26 años y maestra de historia en el centro educativo. Su testimonio tuvo lugar en una cortes mientras se sentenciaba a la mujer por tener relaciones sexuales con un menor de edad.

El romance comenzó en agosto de 2017 cuando el joven tenía 16 años. Un anónimo avisó a las autoridades escolares en febrero y la mujer fue arrestada bajo cargos de asalto a un menor.

“La gente que no me conocía, se me acercaba y me preguntaba cómo había ocurrido”, dijo el joven en corte. “Era el chico callado que todo el mundo conocía”.

Su vida se volvió un infierno ya que los otros estudiantes hacían burlas de la situación en lugar de expresar alguna preocupación por su bienestar. Al joven lo llegaron a llamar violador.

El muchacho defendió a la maestra y dijo ante el juez que todo fue consentido.

“Las interacciones entre Rebecca y yo fueron consentidas, nunca fui obligado a hacer algo que no quería”, dijo el estudiante, que lamentó que Mason tenga que pagar 120 días de cárcel y vivir con la etiqueta de delincuente sexual por el resto de su vida.

“No es que el Estado y su gente vayan a estar más seguros porque ella va a ir a prisión”, dijo el joven.

Sin embargo, el fiscal John Dinger fue implacable. El representante del ministerio público recordó que Mason-Cales cometió adulterio ya que era una mujer casada.

“Es triste que sea él quien termina pidiendo disculpas”, dijo Dinger. “Esto demuestra que no se puede tener sexo con menores, menos un maestro”.