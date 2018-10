Paulina Rubio abre su corazón y revela si se separó de Gerardo Bazúa

Tras meses de especulaciones, la "Chica Dorada" por fin rompió el silencio

Luego de muchas especulaciones sobre su estado civil, la cantante mexicana Paulina Rubio confirmó su separación del cantante Gerardo Bazúa, y aseguró que ha regresado a la soltería, la cual disfruta al máximo cada día.

Durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, del programa “De Primera mano”, la cantante habló sin tapujos sobre su vida sentimental.

“Estoy sola, soltera y sin compromisos”, dijo de manera determinante la intérprete de “Mío”.

Sin dar más detalles, la cantante dejó claro que no hablaría de sus exparejas.

“Yo con mucho gusto Gus estoy aquí para hablar del disco, pero no voy a hablar aquí de mis ex , neta, mis ex son míos y son fantásticos“, expresó la cantante al tiempo que sonreía ante las cámaras.

“Los problemas se terminaron”, aseguró la cantante, dejando escapar una leve carcajada.

Y es que el mes pasado, su ahora expareja, Gerardo Bazúa dijo que llevaba cuatro meses sin ver a su hijo Eros, fruto de su relación con “La Chica Dorada”, según publicó la revista Quién.

Bazúa no precisó si desde ese tiempo está separado de Paulina o desde cuándo.

Lo cierto es que ya no son pareja.

Así que “La Chica Dorada” está dedicada a dos de sus grandes pasiones, a su música y a sus hijos.

Rubio dijo durante la entrevista que Eros y Andrea, hijo que tuvo con el español Nicolás Vallejo “Colate”, son su mundo entero.

Aunque aseguró que le gustaría tener una niña.

“¡Ay sí!, pero tiempo al tiempo, ahorita mis manos están llenas, soy muy dedicada y adoro a mis pollitos (Eros y Andrea), y tengo que cuidar a mis otros pollitos que son mi público y mi gente”.

Paulina se encuentra en México promocionando su más reciente disco llamado “Deseo”, al cual considera otros de sus ” bebés”.

Paulina y Gerardo Bazúa se conocieron en el 2012, cuando la mexicana fue “coach” del reality “La Voz México” y él era uno de los participantes.

Al principio, Pau solo incluyó a Bazúa en su equipo, pero conforme pasó el tiempo, esa relación laboral pasó al plano sentimental, a pesar de que él estaba casado.

La relación la hicieron pública en el 2013. En ese momento Gerardo terminó divorciándose de su esposa Yuriko Sandoval, con quien tiene dos hijos.