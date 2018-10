Mamá de Geraldine Bazán explota contra Gabriel Soto

La madre de la actriz le ha puesto un alto a Soto

Tras el reciente divorcio de su hija Geraldine Bazán, doña Rosalba Ortiz explota en contra de su exyerno, Gabriel Soto, pues le pide que tenga mesura con lo pone en las redes sociales y con lo que dice en las entrevistas del tema de su separación.

“Gabriel, ya para, Geraldine no te ha dicho nada, tú solo te desembocas; mi hija ya te dio tu libertad, ya puedes hacer de tu vida lo que quieras…“, dijo Ortiz.

La madre de la actriz de “Falsa Identidad” ha reaccionado tras una carta abierta de Soto en Instagram en donde deja entrever que su ex solo promueve el odio.

“Ella es madre de dos niñas y él se debe de abstener de muchas cosas, no andar publicando cosas que al rato sus hijas van a estar leyendo en las redes. Ella ya dijo que hasta aquí. Mi hija está espléndida, tranquila, sigue con su vida y su trabajo… Yo conocía a Gabriel a través de los ojos de mi hija; al Gabriel que se manifiesta en las redes no lo conozco. No se rompe nada, solo es una separación de dos personas”, añadió.