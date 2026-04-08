“Maté a 8 mujeres”: asesino serial Rex Heuermann se declaró culpable en Nueva York

Rex Heuermann, arquitecto acusado de ser el “asesino en serie de Gilgo Beach”, se declaró culpable este miércoles de la muerte de ocho mujeres cuyos restos arrojó en Long Island (NY) a lo largo de tres décadas, reportó CNN.

“La declaración es un giro que, de ser aceptada por el juez, podría poner fin a un caso que a los investigadores les tomó más de una década resolver”, comentó The New York Times. “Así, una investigación que se extendió por más de 15 años concluyó en tan sólo 20 minutos en un tribunal de Long Island, con la declaración de culpabilidad de Heuermann por ocho asesinatos”.

La admisión de culpabilidad del sospechoso tuvo lugar esta mañana en un tribunal del condado Suffolk, en lo que se había programado como una audiencia de rutina previa al juicio previsto para iniciar en el otoño. Pero en los últimos días varios medios locales habían informado que Heuermann, quien previamente se había declarado “no culpable”, cambiaría su posición al comparecer hoy.

Ni la fiscalía del condado Suffolk ni los abogados de Heuermann hicieron comentarios de inmediato tras la declaración. Heuermann fue arrestado en julio de 2023 en Manhattan (NYC) como sospechoso del homicidio de siete mujeres y arrojar sus cuerpos en una zona playera de Long Island cerca de su residencia en Massapequa Park. Mientras esperaba juicio se había declarado “no culpable” de todos los cargos, pero ahora cambió su posición y admitió un femicidio adicional.

Esta semana Benjamín Torres, hijo adulto de Valerie Mack, una de las víctimas vinculadas a Heuermann, presentó una demanda civil contra él, su ex esposa y su hija ante la Corte Suprema del estado Nueva York en el condado Suffolk (Long Island).

Luego de 27 años de matrimonio, su esposa Asa Ellerup solicitó el divorcio días después de que salieran a la luz las acusaciones en 2023 y ha hablado sobre cómo recuperar el dinero para ella y sus hijos adultos después del arresto de Heuermann, comentó USA Today.

El año pasado Victoria Heuermann anunció a través de su abogado que su padre “muy probablemente” era el presunto asesino de Gilgo Beach. Antes del arresto ella laboraba para la firma de arquitectura de su padre en Manhattan (NYC), pero luego tuvo dificultades para encontrar trabajo, publicó The New York Times en noviembre de 2024.