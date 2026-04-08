Aubrey Plaza espera su primer hijo con Christopher Abbott

Sin un gran anuncio, pero con la seguridad que da una fuente cercana citada por la revista “People”, se conoció que Aubrey Plaza está embarazada de su primer hijo junto al actor Christopher Abbott. El bebé nacerá este otoño y, según esa voz consultada, la llegada les tomó por sorpresa de la mejor manera.

“Fue una hermosa sorpresa después de un año lleno de emociones”, dijo la persona entrevistada, quien también aseguró que ambos “se sienten muy bendecidos”, indicaron.

La noticia aparece en un momento sensible para la actriz, cuya vida dio un vuelco rotundo en enero de 2025 cuando los servicios de emergencia encontraron sin vida en su casa de Los Ángeles al cineasta Jeff Baena, con quien se había casado en 2021. Aunque la separación se había producido en septiembre de 2024, el divorcio no se había formalizado y la información se supo tras la muerte del guionista.

Una historia profesional que se transformó en vínculo afectivo

Plaza y Abbott trabajaron juntos por primera vez en 2020, cuando protagonizaron la película “Black Bear”. Aquel tenso thriller psicológico fue el inicio de una complicidad artística que se consolidó en 2023, cuando compartieron escenario en la obra off-Broadway “Danny and the Deep Blue Sea”.

En una entrevista con “The New York Times”, Abbott describió cómo funcionaba esa sinergia creativa con su compañera: “A ninguno de los dos nos da miedo parecer feos, raros o extraños”, comentó. Y añadió que ella “le importa, pero a la vez no le importa; es la mejor receta para mí en un compañero de escena”.

La pareja ha preferido manejar su relación lejos del ruido mediático, aunque se dejaron ver el pasado febrero en el desfile de moda de la firma “Khaite” durante la Semana de la Moda de Nueva York.

Un duelo reciente que marcó a la actriz

El embarazo llega poco más de un año después de que Plaza enfrentara la muerte de Jeff Baena, quien se suicidó a los 47 años. Según el informe de la autopsia, al que tuvo acceso “People”, el director había hecho “comentarios preocupantes” a su esposa en octubre de 2024, un mes después de la separación, lo que llevó a la actriz a pedir a un amigo que verificara su bienestar. Ese documento también detallaba que Baena había comenzado terapia y que la pareja “había estado experimentando dificultades maritales recientes”.

El día de su fallecimiento, el cineasta le envió un mensaje a las 10:36 de la mañana, antes de que su paseador de perros lo encontrara sin vida alrededor del mediodía. “Esta es una tragedia inimaginable”, señalaba el comunicado que Plaza y la familia del realizador compartieron entonces. “La familia está devastada y pide privacidad en este momento difícil”, añadieron.

Tras el suceso, la actriz cerró sus redes sociales y se ausentó de la 82ª edición de los Globos de Oro, que debía conducir días después. Luego volvió a aparecer en público un mes más tarde, durante el 50º aniversario de “Saturday Night Live”, donde dedicó un gesto íntimo a Baena al usar una camiseta “tie-dye”, una técnica que ambos disfrutaban y que incluso estuvo presente el día de su boda.

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