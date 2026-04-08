¿Se puede morir por un ataque de ansiedad? Expertos lo aclaran

Los ataques de ansiedad o de pánico suelen ser experiencias intensas y aterradoras. Quienes los padecen suelen describir una sensación de pérdida de control, dificultad para respirar y, en muchos casos, un miedo real a morir. Pero, ¿existe realmente ese riesgo, de fallecer?

Especialistas y plataformas de salud mental como PsicoGlobal, ofrecen una respuesta clara: un ataque de ansiedad, por sí solo, no provoca la muerte.

Sin embargo, ese “por sí solo” abre una ventana de probabilidad que no es para cualquier paciente que enfrente este tipo de cuadros. Incluso, el riesgo de muerte no llega por el ataque de ansiedad en sí, sino por factores secundarios que vamos a explicarte.

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Por qué se siente tan “real” un ataque de ansiedad

Durante un episodio de ansiedad, el cuerpo activa una respuesta de alerta similar a la que tendría ante un peligro real. Esto genera síntomas físicos y emocionales que pueden confundirse con una emergencia médica:

Taquicardia o palpitaciones

Sensación de falta de aire

Dolor en el pecho

Mareo o desorientación

Miedo a perder el control o morir

Estos síntomas pueden ser tan intensos que muchas personas creen estar sufriendo un ataque cardíaco. Sin embargo, en la mayoría de los casos, no existe un riesgo físico real.

Aunque el cuerpo reacciona con intensidad, no llega a niveles que comprometan funciones vitales en personas sanas.

De hecho, el miedo a morir forma parte del propio cuadro de ansiedad. Es decir, no es una señal de peligro inminente, sino un síntoma más del episodio.

La dificultad respiratoria es otro síntoma del ataque de ansiedad, lo que va aumentando el miedo, incluso a morir. Crédito: People Images | Shutterstock

¿Cuándo hay riesgo de muerte en un ataque de ansiedad?

Existen escenarios en los que puede aumentar el riesgo, pero no por el ataque de ansiedad en sí, sino por factores externos, incluyendo las autolesiones.

1. Problemas médicos previos

Personas con enfermedades cardíacas o respiratorias podrían experimentar complicaciones si los síntomas se intensifican.

2. Confusión con otras condiciones

Uno de los mayores peligros es confundir un ataque de ansiedad con un problema médico real, como un infarto. Esto puede retrasar la atención adecuada.

3. Conductas derivadas del pánico

En algunos casos, el miedo extremo puede llevar a decisiones impulsivas o accidentes, especialmente si la persona intenta huir o pierde el control en situaciones de riesgo.

Con el tiempo, muchas personas logran identificar los síntomas de la ansiedad y diferenciarlos de otras condiciones médicas. Esto reduce el miedo y permite manejar mejor los episodios.

Asimismo, si los síntomas son nuevos, muy intensos o generan dudas, lo más recomendable es buscar atención médica para descartar otras causas.

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